Armando Benedetti reaccionó con un mensaje polémico luego de conocerse los resultados de las elecciones en Colombia. A través de un video, el funcionario aseguró que se sentía “muy feliz” por lo ocurrido en las urnas y lanzó fuertes críticas contra quienes, según él, intentaron cuestionar su reputación durante la campaña.

En su declaración, Benedetti apareció sosteniendo un extintor y dijo que era “para los que se quemaron el día de las elecciones”. El ministro afirmó que varias personas hicieron campaña atacándolo personalmente y poniendo en duda su dignidad, por lo que respondió calificándolos con insultos y asegurando que no representan ni al periodismo ni a la política.

“Hoy estoy muy feliz. Este extintor es para los que se quemaron el día de las elecciones. Hablo de aquellos que quisieron hacer campaña hablando de mi dignidad, tratándome de deshonesto”, expresó. En el mismo mensaje agregó que quienes lo criticaron “no son ni políticos ni periodistas” y cerró con una polémica frase: “Solo Petro y Benedetti en esta mon…”.

Hoy me río, me burlo, me da felicidad por aquellos quemados que creyeron que hablar mal de mí era una buena estrategia de campaña. Demuestran que no son ni políticos ni periodistas ni nada, son unos payasos. pic.twitter.com/Ja3GvdUuKh — Armando Benedetti (@AABenedetti) March 9, 2026

Defensora del Pueblo regañó a Armando Benedetti

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, cuestionó públicamente las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, luego de sus comentarios tras las elecciones. La funcionaria calificó como “inadmisible” el mensaje del ministro y recordó que su cargo implica garantizar el proceso electoral para todos los actores políticos del país.

Marín señaló que esa responsabilidad no puede ponerse al servicio de intereses partidistas ni personales. En su pronunciamiento insistió en que el rol del Ministerio del Interior dentro del sistema democrático exige neutralidad institucional y respeto por la diversidad de posiciones políticas que participan en los procesos electorales.

La defensora también subrayó que el Estado de Derecho implica que los servidores públicos deben actuar como funcionarios al servicio de la ciudadanía. En ese sentido, recordó que las funciones establecidas por la Constitución y la ley están por encima de quienes ocupan temporalmente cargos de poder, y que allí radica el verdadero sentido de las instituciones democráticas.

Esto es inadmisible. El ministro del Interior es garante del proceso electoral para todos los actores políticos, en toda su diversidad.

Se trata de una responsabilidad pública que no puede ejercerse al servicio de intereses partidistas, y mucho menos de intereses personales.

El… https://t.co/XIshs99XPr — Iris Marín Ortiz (@MarnIris) March 9, 2026

