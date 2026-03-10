Los anuncios de los candidatos presidenciales previo a los próximos comicios son parte del nuevo camino que empieza sobre las propuestas y demás con la que buscan seducir al electorado.

Sigue a PULZO en Discover

Lo cierto es que existe gran expectativa después de que Paloma Valencia se impuso en la consulta interpartidista de la ‘Gran Consulta’, con más de 3 millones de votos el pasado domingo 8 de marzo.

El interés gira debido a que se espera si Juan Daniel Oviedo, que ocupó el segundo lugar con más de un millón de personas que votaron por él, va a convertirse en la fórmula vicepresidencial de la senadora del Centro Democrático.

A pesar de que se creería en primera instancia que es una decisión muy simple de tomar, existe una diferencia de conceptos entre ambos por la que todavía se busca llegar a un punto de acuerdo.

Lee También

Paloma Valencia afirmó que no dejará sus críticas a la JEP y los Acuerdos de Paz de 2016, condición que para el exdirector de la Dian es determinante en el camino para ser equipo con ella.

En ese contexto, Gustavo Petro reaccionó desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) a la afirmación de la congresista sobre este aspecto y puso el dedo en la llaga en un tema que marca diferencia en este momento entre ambos participantes de la ‘Gran Consulta’.

“El tribunal de la justicia especial para la paz, JEP, debe ser el tribunal de cierre de la verdad para todos los actores del conflicto armado, incluidos los llamados terceros: verdaderos incitadores de la violencia, abierto a todas las épocas de la historia de Colombia y a todo actor de la violencia. La paz y la verdad deben ser los ejes de un acuerdo nacional”, afirmó el mandatario.

Cabe remarcar que Valencia aseguró que, si bien considera que es complicado que lleguen a un consenso en ese sentido, está convencida de que pueden ponerse de acuerdo en otros temas. “No sumamos si pensamos igual”, aseguró en la publicación replicada por el presidente de Colombia.

Juan Daniel Oviedo, que recibió buen dinero por sus votos, mantiene en vilo al sector político en Colombia debido a que otros candidatos como Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella dieron a conocer sus fórmulas vicepresidenciales.

Por ahora, queda por conocer si esa diferencia entre la candidata para la primera vuelta y el economista se logra resolver para que se confirme su próximo trabajo en equipo.

Este fue el trino de Petro sobre el tema:

El tribunal de la justicia especial para la paz, JEP, debe ser el tribunal de cierre de la verdad para todos los actores del conflicto armado, incluidos los llamados terceros: verdaderos incitadores de la violencia, abierto a todas las épocas de la historia de Colombia y a todo… https://t.co/gcu6fLJYYv — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 10, 2026

¿Cuál es la diferencia entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo por la JEP?

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se ha convertido en el principal punto de fricción entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo tras los resultados de las consultas del 8 de marzo de 2026.

Aunque ambos integran la ‘Gran Consulta por Colombia’, sus visiones sobre la justicia transicional representan las dos orillas de la coalición: el ala del Centro Democrático que busca reformas estructurales y el centro independiente que defiende la institucionalidad del Acuerdo de 2016.

Paloma Valencia, ganadora de la consulta, mantiene una postura crítica y reformista. La senadora sostiene que la JEP ha fallado en garantizar una justicia equitativa, especialmente para los miembros de la Fuerza Pública.

Su propuesta central consiste en una reforma profunda que permita que los militares sean juzgados bajo el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y no bajo las mismas reglas de los antiguos guerrilleros.

Valencia incluso ha planteado la posibilidad de no renovar el periodo de funcionamiento de la jurisdicción, argumentando que el sistema actual genera impunidad y no ha cumplido con la entrega de verdad total por parte de los victimarios.

Por el contrario, Juan Daniel Oviedo, quien obtuvo el segundo lugar, ha condicionado su apoyo como fórmula vicepresidencial al respeto integral del Acuerdo de Paz. Para Oviedo, la JEP forma parte del bloque de constitucionalidad y debe ser protegida como un pilar de la estabilidad jurídica del país.

El economista defiende que la paz no debe basarse solo en acciones militares, sino en el fortalecimiento de las instituciones creadas tras la firma en La Habana. Su visión técnica prioriza el cumplimiento de lo pactado para evitar que el país retroceda hacia ciclos de violencia mayor, marcando una línea roja frente a los intentos de derogar o desmantelar la justicia transicional.

Esta diferencia es el eje de las negociaciones actuales para definir la candidatura única de cara a la primera vuelta de mayo. Mientras Valencia busca “corregir” lo que considera fallas de origen en la JEP, Oviedo exige que cualquier alianza pase por el reconocimiento de la paz como un derecho ganado.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.