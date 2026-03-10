La victoria del Centro Democrático en las elecciones legislativas del pasado domingo 8 de marzo de 2026, donde el partido logró aumentar su representación a 17 curules en el Senado, ha disparado una propuesta que sacude los cimientos de la colectividad. El senador Andrés Guerra reveló que lidera una iniciativa para que el expresidente Álvaro Uribe Vélez regrese al Congreso, a pesar de que el líder natural del partido se ubicó en el puesto 25 de la lista cerrada para “empujar” a las nuevas figuras.

La propuesta de Guerra, aunque parece un rompecabezas jurídico, busca apelar a la “grandeza” de los senadores electos. La jugada consiste en que uno de los 17 ganadores renuncie a su curul antes de la posesión el próximo 20 de julio. Sin embargo, para que Uribe (puesto 25) pueda subir, todos los candidatos que están entre el puesto 18 y el 24 también deberían desistir de su derecho a ocupar la vacante.

“A Uribe no lo podemos dejar jubilar. Es indiscutible que lo necesitamos en el Senado, ya sea que seamos gobierno o estemos en la oposición. El dueño del aviso es él y el motor de estos resultados meritorios es Álvaro Uribe”, afirmó Guerra en entrevista con Semana.

A pesar del entusiasmo de Guerra, el camino no es sencillo. Los 17 senadores electos, entre los que se encuentran figuras como Rafael Nieto Loaiza, Claudia Margarita Zuleta y Hernán Cadavid, tienen un derecho adquirido por el voto popular. Con un solo candidato de la lista que se niegue a declinar, la estrategia se caería por completo. Además, está la voluntad del propio Uribe, quien decidió ir al final de la lista precisamente para oxigenar el partido con “caras nuevas”.

La lista de los 17 que deberían considerar el “sacrificio” incluye nombres de peso que obtuvieron su credencial este domingo:

Andrés Forero

Rafael Nieto Loaiza

Claudia Margarita Zuleta

Hernán Darío Cadavid

Julia Correa Nuttin

Carlos Meisel

Christian Garcés

María Clara Posada

Honorio Henríquez

Alirio Barrera

Esteban Quintero

Enrique Cabrales

Óscar Villamizar

Juan Fernando Espinal

María Angélica Guerra

Juan Fernando Caicedo

Zandra María Bernal

Mientras se define el futuro de Uribe, Andrés Guerra también destacó el fenómeno de Paloma Valencia, ganadora de la consulta presidencial del sector. Para el político paisa, la senadora ha mutado: “Ella pasó de ser paloma a un cóndor y será presidenta de Colombia”. Según su visión, el éxito del Centro Democrático en las legislativas es el impulso necesario para que Valencia aglutine el “centro técnico” y derrote a la izquierda en primera vuelta.

La moneda está en el aire. Mientras el uribismo celebra su crecimiento de cuatro curules adicionales en el Senado, la presión interna para que el “eterno capitán” retome su silla en el Capitolio promete ser el tema de debate más candente dentro del partido en las próximas semanas.