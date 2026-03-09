Tras los resultados de las consultas presidenciales del 8 de marzo de 2026, el economista y exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Juan Daniel Oviedo, se convirtió en una de las figuras más buscadas dentro del tablero político de cara a la primera vuelta presidencial.

Aunque terminó en segundo lugar en la consulta de centroderecha, Oviedo logró un caudal de 1’251.423 votos, muchos de ellos provenientes de Bogotá, lo que lo posiciona como un actor clave para consolidar alianzas en la carrera hacia la Casa de Nariño.

Tras conocerse los resultados, el exfuncionario aseguró que su votación refleja que el centro político mantiene un respaldo importante entre los ciudadanos. Según Oviedo, el resultado demuestra que ese sector sigue teniendo fuerza, especialmente en la capital del país, donde obtuvo una parte importante de su respaldo electoral.

El político considera que ese apoyo ciudadano representa un mensaje claro dentro del escenario político nacional, en medio de una campaña marcada por la competencia entre distintos bloques ideológicos.

¿Juan Daniel Oviedo será fórmula de Paloma Valencia?

Luego de la victoria de la senadora Paloma Valencia en la consulta de la coalición de centroderecha, comenzaron a circular versiones que ubican a Oviedo como una posible fórmula vicepresidencial.

Sin embargo, el exdirector del Dane fue prudente al referirse al tema y aclaró que no existe aún una propuesta formal. En entrevista con La FM este 9 de marzo, explicó que hoy se reunió con Valencia y los demás integrantes de la coalición para conversar sobre el panorama político tras la consulta.

“Fue un almuerzo que empezó a la 1:30 p. m. Estuvimos conversando sobre lo que viene. Más que ofrecimientos explícitos, hablamos sobre cómo apoyar a la ganadora de la consulta”, afirmó.

Oviedo también confirmó que habrá nuevas conversaciones con la senadora para evaluar los pasos a seguir dentro de la campaña presidencial.

“Seguramente, a partir de lo que se conversó, mañana tendremos una reunión Paloma Valencia y yo, pero un ofrecimiento como tal, con condiciones claras, no ha habido”, explicó.

El exfuncionario señaló que cualquier decisión deberá tomarse con cautela y responsabilidad política, teniendo en cuenta el respaldo que recibió en las urnas.

“Esta es una decisión que se tiene que tomar con seriedad. Aunque hay un principio claro de apoyar a la ganadora, también debo tener coherencia para no decepcionar a mis votantes. Por eso estamos haciendo un análisis muy juicioso”, agregó.

