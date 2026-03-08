Aunque no ganó su consulta, Juan Daniel Oviedo fue la sensación de esta jornada electoral, desarrollada el 8 de marzo. El candidato quedó por detrás de la triunfadora, Paloma Valencia, y ahora es una de las figuras más cotizadas de cara a la primera vuelta.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Oviedo lloró con su mamá al ver sus resultados en la consulta; emotiva reacción quedó en video)

No es para menos, ya que el exdirector del Dane superó el millón de votos con casi el 100 % de las mesas informadas. Eso le sirvió para ganarse un estruendoso aplauso y apoyo cuando llegó al mitin de celebración de la representante del Centro Democrático.

Precisamente, los asistentes le gritaron: “Vice, vice”, cuando se subió a la tarima y en momentos antes de que Valencia le dedicara unas palabras; muchos lo quieren como la fórmula vicepresidencial de la aspirante a ganar en primera vuelta.

Lee También

La candidata del Centro Democrático no pasó desapercibido el triunfo y la acogida que ha tenido su compañero de coalición. “Tiene su fanaticada aquí”, le dijo Valencia al otrora candidato a la Alcaldía de Bogotá, luego de que varios asistentes lo pedían como fórmula vicepresidencial.

(Lea también: Se quemó Vicky Dávila y ‘La cosa política’ no siguió mo-vién-do-se para ella)

De hecho, la exsenadora interrumpió su propio discurso para saludar a Oviedo, quien llegó un par de minutos tarde al mitin. La nieta de Guillermo León Valencia lo recibió con un fuerte abrazo, el cual repitió momentos antes de dedicarle unas palabras, como lo hizo con el resto de sus rivales.

“Tengo que hacerle un reconocimiento especial, porque superó el millón de votos de colombianos que lo apoyan. Hizo una campaña que envidia. Su vida conmueve y mueve, porque muestra que todo es posible. Es libre y perfecto, tal como es”, Le dijo Valencia a Oviedo, a quien le seguían gritando: “Vice, vice”.

* Pulzo.com se escribe con Z