Aunque Paloma Valencia fue la sólida ganadora de ‘la Gran consulta por Colombia´’, la gran revelación la dio Juan Daniel Oviedo, quien superó el millón de votos. Aunque no quedó como candidato, su logro fue para destacar y no es para menos que se le haya visto su lado emocional.

En un video quedó el momento en el que reaccionó a su buen resultado en las elecciones del 8 de marzo. El exdirector del Dane no pudo contener las lágrimas y se puso a llorar. La parte más emotiva se dio cuando su mamá lo abrazó con orgullo por lo que había alcanzado su hijo en la campaña.

Después, intercambiaron unas palabras y ella le alzó la mano en símbolo de victoria, seguido de un estruendoso aplauso. Oviedo sonrió y agradeció a las personas que lo apoyaron.

Entre lágrimas y junto a doña Nidia, su mamá, el candidato Juan Daniel Oviedo recibió los resultados de las consultas. Fue una de las sorpresas de la jornada con 958.946 votos, antes del cierre del conteo. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/qkXykKs3Jt — Revista Semana (@RevistaSemana) March 9, 2026

Juan Daniel Oviedo obtuvo unos resultados mucho más que respetables, al haber alcanzado más de 1’200.000 votos con casi el 100 % de las mesas informadas. Fue el segundo de la ‘Gran consulta por Colombia’, detrás de Paloma Valencia, quien triunfó con contundencia al superar los 3’000.000.

Ahora, la interrogante es qué será del futuro político del exdirector del Dane. Actualmente es el candidato más cotizado por sus resultados, ya que, inclusive, quedó con un mayor número de votos que los vencedores de las otras consultas, Claudia López (más de 500.000) y Roy Barreras (más de 200.000).

El público en el mitin de Valencia le gritó: “vice, vice”, por lo que quedaría ver si la representante del Centro Democrático le pedirá que sea su fórmula, la cual revelará este jueves 12 de marzo.

Otra opción que le ha pedido su electorado se centra en que se lance como candidato para la Alcaldía de Bogotá en 2027, pues ya se midió en la contienda en 2023 y logró un segundo lugar.

