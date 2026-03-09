Las elecciones para la Cámara de Representantes en las elecciones de este 8 de marzo dejó varias novedades. La principal se dio con el fortalecimiento del Pacto Histórico que alcanzó 40 curules de 183 con sus coaliciones de las diferentes regiones.

Le puede interesar: Quiénes son los senadores de Colombia 2026-2030: así va conteo, con Pacto Histórico arriba

No obstante, quedó con un espectro similar al Senado que reflejó la división del país entre el petrismo y el uribismo: Centro Democrático logró 28 escaños y es la segunda fuerza más grande en los territorios del país. Si embargo, los liberales mostraron su maquinaria electoral al lograr el mismo número del partido del expresidente Álvaro Uribe.

Otros colectivos que quedaron bien parados fueron: Conservador, la U y Cambio Radical. Así quedaron los resultados para la Cámara de Representantes del periodo 2026-2030, con el 99,53 % de las mesas informadas por la Registraduría:

Votos totales: 18’961.246 (50,21 % de los votantes habilitados).

Pacto Histórico: su agrupación principal logró 915.473 (4,82 %). No obstante, con el acumulado de sus demás coaliciones, superó los 4 millones de votos.

su agrupación principal logró 915.473 (4,82 %). No obstante, con el acumulado de sus demás coaliciones, superó los 4 millones de votos. Centro Democrático: 2’566.981 (13,53 %).

2’566.981 (13,53 %). Partido Liberal: 2’111.702 (11,13 %).

2’111.702 (11,13 %). Partido Conservador: 1’974.273 (10,41 %).

1’974.273 (10,41 %). Partido de la U: 1’050.611 (5,54 %)

1’050.611 (5,54 %) Cambio Radical: 805.825 (4,24 %).

805.825 (4,24 %). Alianza Verde:655.520 (3,45 %).

Otros grupos como Salvación Nacional, Mira, Nuevo Liberalismo y más alcanzaron a tener curules en la Cámara. Sin embargo, los resultados varían ya que, en las regiones, varios grupos políticos hicieron coaliciones que los ponen en otras casillas, por lo que es posible que los colectivos ya enlistados puedan recibir más apoyos.

Lea también: Polo Polo se rajó y no le alcanzaron votos para seguir en el Congreso; ni el 'tigre' lo salvó

Con esos resultados, así quedó la Cámara de Representantes para 2026-2030:

Partido o movimiento Número de Curules Pacto Histórico 40 Centro Democrático 28 Partido Liberal 28 Partido Conservador 19 Partido de la U 12 Cambio Radical 10 Alianza Verde 9 Alianza Social Independiente 2 Creemos 2 Partido Demócrata 2 Otros 7 Circunscripción indígena 1 Circunscripción especial para la paz 16 Circunscripción afro 2

Así quedó la Cámara de Representantes en las principales regiones

Aunque no es oficial, las listas lograrían estos puestos:

Bogotá

La capital colombiana se mostró como el bastión más fuerte de Gustavo Petro, luego de que el movimiento del oficialismo escalara de 7 a 8 escaños. Con algunos que repiten y otros que debutan, la lista cerrada del colectivo del Gobierno quedaría así:

María Fernanda Carrascal.

Laura Daniela Beltrán (Lalis).

María del Mar Pizarro García.

Daniel Monroy.

Heraclito Landinez.

Claudia Romero.

Jairo León Vargas.

Gabriel Becerra.

Sin embargo, la gran sorpresa la dio el Centro Democrático. El partido del uribismo no ha tenido gran acogida en la capital del país, pero para la Cámara será la fuerza más grande, al pasar de 2 a 6 escaños. Esto se dio gracias al sorpresivo triunfo del candidato Daniel Briceño, quien fue el aspirante más votado en todo el país con más de 260.000 sufragios; quedó por encima hasta de senadores y su electorado solo fue la ciudad fría. Así quedaría:

Daniel Briceño.

José Jaime Uscátegui.

Nelly Mosquera.

David Cote Rodríguez.

Luz Marina Gordillo.

José Agudelo.

La decepción más grande se la llevó Alianza Verde, ya que Bogotá siempre ha sido el principal apoyo del partido de los girasoles. Sin embargo, la ciudad mantuvo su distancia con el movimiento de centro y solo Catherine Juvinao y Mauricio Andrés Toro quedarían con escaños, para pasar de 3 a 2.

Los otros movimientos que pelearían por una curul en la capital de la República serían: Partido Liberal, Salvación Nacional, Nuevo Liberalismo y Mira + Dignidad y Compromiso. Estos superaron el umbral del 3 % y seguirían en pie.

Antioquia

La región paisa demostró su apoyo al Centro Democrático, que mantuvo su fuerza en la tierra de Álvaro Uribe Vélez. Con el 32,45 % de los votos en el departamento, el partido de derecha lograría 6 curules.

Pero así como el uribismo sorprendió al ser la segunda fuerza más grande en Bogotá, el petrismo lo hizo en esa región que poca acogida le ha dado. El Pacto Histórico alcanzó el 17,21 % de los sufragios y podría alcanzar 3 curules.

Otros que tendrían escaños en el siempre codiciado departamento fueron: Creemos (de Federico Gutiérrez), Liberal y Conservador. Los tres grupos políticos tendrían 2 curules cada uno.

