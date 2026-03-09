Julio Navarrete, conocido artísticamente como Julio Nava, es un músico, ingeniero y figura pública que en los últimos años también ha incursionado en el debate político colombiano.

Reconocido por su trayectoria en la música y por su voz crítica frente al poder tradicional, Nava decidió dar un paso hacia la vida política como candidato a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca, en la lista número 111 del partido Centro Democrático.

Su propuesta política buscaba ofrecer una perspectiva fresca basada en su experiencia personal y profesional, así como en su cercanía con diferentes sectores de la sociedad.

Nava ha señalado que su visión está enfocada en impulsar un futuro en el que se fortalezcan los derechos laborales, se promueva el empoderamiento de las mujeres y se generen más oportunidades para el desarrollo profesional y económico en el Valle del Cauca.

Según el artista, su intención es llevar al escenario político las preocupaciones y necesidades reales de la comunidad.

Antes de incursionar en la política, Julio Nava ya era conocido en el ámbito cultural. Nacido en Cali, se ha consolidado como uno de los exponentes del rock en español con fusiones caribeñas en Colombia, un estilo que le permitió crear una identidad musical propia dentro de la escena nacional.

Desde muy joven mostró un fuerte interés por la música y el arte, influenciado por diferentes corrientes musicales que marcaron su formación como artista.

Durante sus primeros años participó en varias agrupaciones musicales, etapa en la que comenzó a componer canciones que lograron gran aceptación entre el público. Entre ellas se destaca ‘Maldita Flor’, uno de los temas que contribuyó a consolidar su reconocimiento dentro del circuito musical.

En medio de su crecimiento artístico, Nava también cumplió con su servicio militar en el Ejército Nacional, una experiencia que, según ha contado en distintas ocasiones, marcó parte de su carácter y disciplina. A pesar de esta etapa, nunca abandonó su pasión por la música.

Luego de varios años de preparación y trabajo, decidió lanzar su carrera como solista, logrando una importante acogida entre el público colombiano. Su talento y constancia lo llevaron a que su tercer álbum fuera destacado por la revista Billboard, que lo incluyó dentro de la lista de “Los 10 mejores álbumes de 2006”.

A lo largo de su carrera, Julio Nava ha tenido la oportunidad de compartir escenario con reconocidos artistas internacionales como La Mosca Tsé-Tsé, Los Prisioneros, Enrique Bunbury, Fito Páez, Chayanne, Kronos, Gustavo Cerati, Hombres G y Aterciopelados, entre otros, consolidando así una trayectoria que combina música, opinión pública y ahora participación política.