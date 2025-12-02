En medio de la contienda por la presidencia de Colombia, Julio Nava acabó como blanco de ataques luego de que ha expresado sus opiniones en contra del presidente Gustavo Petro y del candidato Iván Cepeda, por lo que respondió con un video.

No se equivoquen, en redes me les banco sus insultos, se que el ladrón juzga por su propia condición, pero en la vida real los atiendo, se defenderme y se defender a mi familia, luego no vayan a estar llorando, victimizándose como lo saben hacer. @IvanCepedaCast @petrogustavo… pic.twitter.com/3UdN7Aozd6 — Julio Nava Oficial (@JulioNavaOfici1) December 1, 2025

“No se equivoquen, en redes me les banco sus insultos, se que el ladrón juzga por su propia condición, pero en la vida real los atiendo, se defenderme y se defender a mi familia, luego no vayan a estar llorando, victimizándose como lo saben hacer”, escribió desde su cuenta personal de X (antes Twitter).

El artista, que mostró pantallazos de los ataques en WhatsApp y lo que calificó como amenazas, aseveró que hay una diferencia muy grande entre el espacio digital y el real, por lo que les lanzó un aviso tajante a quienes lo acosan por medio de la tecnología.

“Mucho cuidadito”, advirtió en la grabación que hizo para una publicación en la que, de manera particular, etiquetó a Gustavo Petro, Iván Cepeda Castro, María Fernanda Cabal y José Wilmer Pacheco.

Esta no es la primera vez que la política provoca señalamientos contra artistas, pues al ‘Checo’ Acosta lo pullaron al hablar de la condena a Álvaro Uribe, en una situación que también salió a flote en redes sociales.

¿A quién apoya el cantante Julio Nava para presidencia de Colombia?

Julio Nava ha expresado su apoyo por María Fernanda Cabal para la presidencia de Colombia en el periodo de 2026 a 2030, a pesar de que ella todavía no ha pasado de ser precandidata.

El cantante ha hecho frecuentes publicaciones en las que no solo menciona a la congresista del Centro Democrático, sino que la exalta como su alternativa favorita con miras a las elecciones.

María Fernanda Cabal se perfila actualmente como una de las aspirantes para representar a Centro Democrático en las elecciones presidenciales de 2026. En agosto de 2024 ella confirmó públicamente su intención de aspirar a la Casa de Nariño.

Su aspiración ya ha causado efectos concretos: en septiembre de 2025 ella declaró que no volverá al Congreso si no resulta elegida como candidata del partido, señalando que su ciclo en el legislativo ya concluyó. Esa decisión indica su compromiso con la presidencia como objetivo principal, y no mantener una curul como “plan B”.

Dentro del proceso interno del Centro Democrático, tras recientes turbulencias, como la expulsión de otro aspirante, Miguel Uribe Londoño, la contienda se ha concentrado entre tres senadoras: Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín. Las directivas del partido confirmaron esta terna como las precandidatas válidas actualmente.

En cuanto a su propuesta pública, Cabal ha manifestado que una de sus prioridades sería derogar o eliminar lo que llama “impuesto saludable”, argumentando que afecta al comercio y a los pequeños tenderos.

Además, Cabal ha lanzado guiños para que el expresidente Álvaro Uribe Vélez (fundador del partido) acompañe su aspiración como fórmula vicepresidencial, con lo que busca reforzar su perfil como heredera ideológica del uribismo.

No obstante, su candidatura no está definida aún de manera definitiva. El partido tiene previsto elegir formalmente su candidato presidencial mediante encuesta interna con veeduría internacional. Esto significa que aunque Cabal aspira, su nominación dependerá del resultado de ese proceso interno.

¿A qué se dedica Julio Nava actualmente?

Julio Nava actualmente continúa activo en la música, sumado a una presencia pública marcada por sus pronunciamientos políticos y actos de protesta. Recientemente participó en un evento denominado “concierto por la libertad” en Bogotá, convocado por sectores de oposición al gobierno, donde reiteró su postura crítica hacia el gobernante actual.

Además, Nava sigue utilizando sus redes sociales (como TikTok, Instagram y X) para expresar opiniones fuertes sobre política nacional. En 2025 publicó mensajes en los que criticó al gobierno del Gustavo Petro y llamó a sus seguidores a un movimiento de oposición activa: “fuera Petro”.

En lo musical, a pesar de que su fama alcanzó su pico en décadas anteriores con éxitos que lo consolidaron como parte de la escena del rock latino en Colombia, Julio Nava sigue reivindicándose como artista.

Defiende su legado e incluso ha declarado públicamente que su tema ‘La Malabarista’, de 2003, contiene lo que él considera elementos tempranos del reguetón, afirmación que ha causado polémica.

Por otro lado, Nava ha denunciado públicamente conflictos con la entidad de derechos de autor Sayco, cuestionando sus tarifas incluso cuando se trataba de conciertos benéficos o de caridad. Él considera que esos cobros limitan la música independiente y su democratización.

