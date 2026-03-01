Rafael Santos Díaz, uno de los hijos del fallecido cantante vallenato Diomedes Díaz, compartió en sus redes sociales un emotivo momento familiar: la entrega de un lujoso vehículo a su madre como regalo por su cumpleaños número 70.

En el video, que fue publicado en sus plataformas digitales, se observa al artista entregándole a su mamá una camioneta Toyota Fortuner último modelo. Según explicó en la grabación, el obsequio responde a un deseo que ella misma le había expresado.

El cantante también destacó que pudo cumplir ese anhelo gracias a su trabajo y lo enmarcó como un gesto de gratitud. “En nombre de sus hijos le hago entrega de este carro que es de usted, porque el señor Jesucristo me permitió trabajar en diciembre para usted, mamá. Dios me la bendiga”, añadió en el mensaje.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rafael Santos Diaz A. (@rafaelsantosdiazoficial)

En el video se aprecia la felicidad de la homenajeada, quien recibió el vehículo visiblemente conmovida y agradecida. Entre abrazos, la mujer le dedicó unas palabras a su hijo: “Tú fuiste y serás mi primer amor”.

El gesto causó múltiples reacciones entre los seguidores del artista, quienes destacaron el detalle y el mensaje familiar que acompañó la entrega.

Al finalizar la grabación, Rafael Santos envió un consejo a quienes siguen su carrera en redes sociales: “Amen a sus madres, porque madre solo hay una”.

La publicación se suma a otros contenidos en los que el cantante comparte aspectos de su vida personal y mantiene vivo el legado musical de su padre, figura emblemática del vallenato en Colombia.

