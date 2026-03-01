Rafael Santos Díaz, uno de los hijos del fallecido cantante vallenato Diomedes Díaz, compartió en sus redes sociales un emotivo momento familiar: la entrega de un lujoso vehículo a su madre como regalo por su cumpleaños número 70.
En el video, que fue publicado en sus plataformas digitales, se observa al artista entregándole a su mamá una camioneta Toyota Fortuner último modelo. Según explicó en la grabación, el obsequio responde a un deseo que ella misma le había expresado.
(Lea también: A hijo de Diomedes Díaz le tocó aclarar si aspira a presidencia tras imagen que causó revuelo)
“Ella me había pedido que le regalara una camioneta Fortuner Toyota… usted se lo merece, parió cuatro machos de ese gran artista, de ese gran hombre como Diomedes, mi padre”, expresó Rafael Santos durante la sorpresa.Lee También
El cantante también destacó que pudo cumplir ese anhelo gracias a su trabajo y lo enmarcó como un gesto de gratitud. “En nombre de sus hijos le hago entrega de este carro que es de usted, porque el señor Jesucristo me permitió trabajar en diciembre para usted, mamá. Dios me la bendiga”, añadió en el mensaje.
En el video se aprecia la felicidad de la homenajeada, quien recibió el vehículo visiblemente conmovida y agradecida. Entre abrazos, la mujer le dedicó unas palabras a su hijo: “Tú fuiste y serás mi primer amor”.
El gesto causó múltiples reacciones entre los seguidores del artista, quienes destacaron el detalle y el mensaje familiar que acompañó la entrega.
(Vea también: Rafael Santos revela impactante verdad sobre muerte de Martín Elías: “Él no murió en el accidente”)
Al finalizar la grabación, Rafael Santos envió un consejo a quienes siguen su carrera en redes sociales: “Amen a sus madres, porque madre solo hay una”.
La publicación se suma a otros contenidos en los que el cantante comparte aspectos de su vida personal y mantiene vivo el legado musical de su padre, figura emblemática del vallenato en Colombia.
