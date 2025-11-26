Rafael Santos, hijo de la leyenda del vallenato Diomedes Díaz, protagonizó una curiosa controversia esta semana luego de que en redes sociales circulara una imagen donde aparecía como supuesto candidato presidencial.

Sin embargo, el mismo aclaró que se trata de un montaje que lo mostraba con una gorra roja marcada con el escudo de Colombia, la mano en el pecho y una frase que decía: “Espero el apoyo de todos para mantener un buen país”.

La pieza digital se difundió con fuerza y desató comentarios, dudas y especulaciones sobre una supuesta entrada del artista al mundo político. Ante el ruido público, Santos acudió a su cuenta de Instagram para desmentir la información.

¿Qué dijo Rafael Santos por supuesta campaña presidencial?

En un mensaje directo, calificó la imagen como “100% falsa”, y con tono jocoso dijo que incluso le parecía “divertido”. También afirmó que no tiene intención de involucrarse en política, mucho menos en un terreno tan sensible como una candidatura presidencial.

El episodio evidencia la velocidad con la que se mueve la desinformación en redes sociales y cómo puede arrastrar a personajes públicos a situaciones que no buscan ni esperan.

Santos, conocido por mantener vivo el legado musical de su padre y por una carrera centrada en el vallenato, reiteró que seguirá enfocado en su trabajo artístico y descartó cualquier interés por el ámbito político.

