Una discusión política en redes sociales se volvió viral luego de un mensaje publicado por la actriz Diana Ángel sobre los resultados de las elecciones legislativas en Colombia. En su publicación, la también cantante celebró asegurando que el Pacto Histórico, sector político al que apoya, había alcanzado la mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.

“¡Por fin! Somos mayoría en Senado y Cámara”, dijo Ángel a través de ‘X’ (Twitter).

Luego de ese comentario, una usuaria de ‘X’, identificada como @LadyHappyDrama le respondió cuestionando la afirmación. Además, pidió a la inteligencia artificial Grok, de dicha red social, que explicara la situación “como si fuera para una niña de cinco años”. El objetivo del comentario era aclarar si el petrismo realmente tenía la mayoría en el Congreso.

“Grok, explicale como si fuera una niña de 5 años por qué no son “mayoría” en senado y cámara los del Pacto Histórico”, dijo la internauta.

El ‘chatbot’ respondió con una explicación sencilla: comparó el Senado con un salón de 102 sillas, donde para tener mayoría se necesitan más de 51. Según la respuesta difundida en la conversación, el Pacto Histórico habría obtenido alrededor de 25 curules, lo que lo convierte en el grupo más grande, pero no suficiente para controlar por sí solo las decisiones legislativas. La explicación rápidamente se compartió en redes y despertó debate entre usuarios.

” Por eso no son mayoría: necesitan pedir ayuda a otros amigos para jugar y aprobar cosas. Igual en la Cámara. ¡Como compartir los juguetes!”, fue la particular respuesta de Grok

Grok explicándole a Diana Ángel, como si fuera una niña de 5 años, por qué no son "mayoría". Toca así con esa gente… pic.twitter.com/MnEQAYMLwI — Beca (@LadyHappyDrama) March 9, 2026

El Pacto Histórico fue el colectivo que recibió más votos en el Senado, lo que le permitió obtener 25 curules. Sin embargo, tendrá cuatro años difíciles para sacar adelante sus proyectos, porque otros colectivos de izquierda se quemaron. Además, grupos como Centro Democrático, Partido Liberal y Conservador, que han sido críticos a ese movimiento, tuvieron altas curules.

En Cámara, la situación fue más preocupante, ya que quedaron por debajo del uribismo, liberales, conservadores y la U.

