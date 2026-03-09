El senador Iván Cepeda anunció que su fórmula vicepresidencial para las elecciones presidenciales de 2026 será la también senadora Aída Quilcué, una de las lideresas indígenas más reconocidas del país y defensora de los derechos humanos.

El anuncio se hizo público a través de un video publicado en la cuenta de X del congresista, en el que confirmó la decisión de conformar una fórmula conjunta.

Según el senador, Quilcué aceptó el ofrecimiento y ambos avanzarán en los trámites para inscribir oficialmente la candidatura ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.

“Tengo el honor y el orgullo de anunciarle al país que hemos tomado la decisión de que mi fórmula vicepresidencial sea la destacada lideresa indígena Aída Quilcué. Para mí es motivo de una gran complacencia y me siento honrado”, afirmó Cepeda.

ANUNCIO AL PAÍS QUE MI FÓRMULA VICEPRESIDENCIAL ES LA LIDERESA INDÍGENA AÍDA QUILCUÉ pic.twitter.com/aqiLR5NLND — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) March 9, 2026

Aída Quilcué, lideresa indígena con amplia trayectoria

Pertenece al pueblo indígena Nasa y es originaria del resguardo Piçkwe Tha Fiw, en el departamento del Cauca.

Durante años ha sido una de las voces más visibles del movimiento indígena en el país y una figura clave en la defensa de los derechos de las comunidades étnicas.

Actualmente se desempeña como senadora de la República por la circunscripción especial indígena, elegida con el movimiento Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), y hace parte de la Comisión Primera del Senado.

Antes de llegar al Congreso, fue gobernadora y autoridad indígena de su resguardo, además de ocupar distintos cargos dentro del movimiento indígena organizado.

Integró la Organización Nacional Indígena de Colombia y también el Consejo Regional Indígena del Cauca, donde fue consejera, coordinadora, representante legal y delegada.

Desde estos espacios participó activamente en procesos políticos y sociales que han marcado la agenda de los pueblos indígenas en Colombia.

Su trabajo en defensa de las comunidades también fue reconocido en 2021, cuando recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos “Defensa a Toda una Vida”, una distinción que resalta el compromiso de líderes sociales con la protección de los derechos fundamentales.

A lo largo de su carrera, Quilcué ha denunciado reiteradamente la violencia que afecta a las comunidades indígenas, especialmente en el departamento del Cauca, una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado.

Asesinato del esposo de Aida Quilcué

La historia personal de la lideresa también ha estado marcada por hechos de violencia. Su esposo, Edwin Legarda, fue asesinado en 2008 en un caso que conmocionó al país. Por este crimen fueron condenados seis militares.

En 2018, el Estado colombiano pidió perdón por lo ocurrido y posteriormente el caso fue asumido por la Jurisdicción Especial para la Paz.

Más recientemente, a comienzos de febrero de 2026, la senadora volvió a ser noticia después de permanecer varias horas desaparecida mientras se movilizaba entre los municipios de Inzá y Totoró, en el Cauca. Su equipo perdió comunicación con ella en una carretera donde ya había sido atacada por grupos armados en 2022.

Horas después, el ministro de Defensa confirmó que la Guardia Indígena la encontró junto a sus escoltas. Su camioneta de la Unidad Nacional de Protección apareció abandonada y las autoridades no lograron establecer si se trató de un intento de secuestro.

