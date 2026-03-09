El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, anunció que la senadora indígena Aída Quilcué será su fórmula vicepresidencial para las elecciones de 2026. La decisión se conoció a través de un comunicado oficial divulgado por esa colectividad política.

Sigue a PULZO en Discover

En el documento, el partido informó que la dirigente social acompañará la aspiración presidencial de Cepeda como parte de una apuesta por integrar distintos sectores sociales y políticos del país en el proyecto electoral.

Según el comunicado, Quilcué es una lideresa del pueblo Nasa nacida en Tierradentro, Cauca, con una amplia trayectoria en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, el territorio, el ambiente y la democracia. A lo largo de su trayectoria también ha sido autoridad comunitaria y consejera del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), además de participar en procesos de organización y movilización social en Colombia.

Lee También

El candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda anunció que su fórmula vicepresidencial será la senadora Aída Quilcué. pic.twitter.com/iOKCq6BUe4 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) March 9, 2026

De acuerdo con el mensaje divulgado por el movimiento político, la fórmula entre Cepeda y Quilcué busca expresar la convergencia entre el movimiento democrático, los pueblos indígenas y diversos sectores sociales que promueven una agenda basada en la justicia social, la paz y la dignidad.

La propuesta, según el comunicado, apunta a consolidar un pacto amplio por la vida, la paz, la democracia y la justicia social en Colombia.

Cepeda, senador de la República y figura de la izquierda colombiana, fue escogido como candidato presidencial del movimiento tras ganar la consulta interna del partido en 2025, con más del 65 % de los votos.

* Pulzo.com se escribe con Z