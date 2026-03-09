Así como Juan Daniel Oviedo recibió dinero por votos a pesar de que no quedó como aspirante a la presidencia de Colombia, hubo otra de las participantes en las elecciones que obtuvo un capital importante.

Durante la jornada de consultas interpartidistas celebrada este domingo 8 de marzo de 2026, la periodista y candidata independiente Vicky Dávila obtuvo una votación que, aunque significativa para un movimiento ciudadano, la situó en la quinta posición dentro de la ‘Gran Consulta por Colombia’.

Según los datos consolidados por la Registraduría Nacional con más del 99 % de las mesas escrutadas, Dávila alcanzó un total de 238.045 votos, lo que representa el 4,06% de la votación total de su coalición.

En términos de financiación política, esta votación activa el derecho a la reposición de gastos por votos, un mecanismo mediante el cual el Estado colombiano reembolsa a las campañas el dinero invertido en la contienda.

Para las elecciones y consultas de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) fijó mediante resolución el valor de reposición en 8.287 pesos por cada voto válido para las consultas presidenciales. Al multiplicar su votación por este valor unitario, el potencial bruto de reposición para la campaña de Vicky Dávila asciende a unos 1.972 millones de pesos.

Es fundamental aclarar que esta cifra no se traduce en un ingreso personal para la candidata ni en una ganancia líquida. Bajo la ley colombiana, la reposición funciona estrictamente como un reembolso de los costos reales y certificados.

Esto significa que Dávila y su equipo financiero deben presentar ante el CNE todos los soportes legales, facturas y registros de gastos reportados en el aplicativo “Cuentas Claras”. Si los gastos debidamente justificados fueron menores al potencial de los votos, el Estado solo pagará el monto que la campaña logre demostrar como invertido.

Si bien la cantidad de la vallecaucana dista mucho del dinero que recibió Paloma Valencia por sus votos en la consulta del 8 de marzo, hay una realidad que la favorece evidentemente : la campaña de Dávila, bajo el movimiento “Valientes”, se caracterizó por un discurso de austeridad y conexión directa en las calles.

Luego de conocerse los resultados que dieron la victoria a Valencia, la periodista reconoció el triunfo de su colega de coalición y puso a disposición su capital político para la primera vuelta de mayo.

En los próximos meses, el CNE auditará las cuentas de la campaña para proceder con el desembolso final, el cual servirá principalmente para saldar las obligaciones financieras adquiridas durante los meses de proselitismo en todo el país.

¿Quién es Vicky Dávila?

Vicky Dávila es una influyente periodista y figura pública colombiana que ha marcado la agenda informativa del país durante más de tres décadas. Nacida en Buga (Valle del Cauca), inició su carrera en la televisión regional antes de dar el salto a medios nacionales como RCN Televisión, donde se consolidó como presentadora de noticias y directora de programas de opinión.

Su estilo se caracteriza por una narrativa directa y confrontacional que le ha permitido ganar tanto seguidores fervientes como críticos notables en el panorama político nacional.

En años recientes, Dávila asumió la dirección de la Revista Semana, transformando el medio hacia un enfoque digital masivo y centrado en primicias judiciales y políticas de alto impacto.

Bajo su liderazgo, el medio publicó investigaciones que sacudieron la administración pública, lo que la posicionó como una de las comunicadoras más poderosas de Colombia.

Sin embargo, la carrera de Vicky Dávila dio un giro significativo en 2025, cuando anunció su retiro del periodismo activo para incursionar en la política electoral como candidata independiente a la presidencia.

Su participación en la Gran Consulta por Colombia este 8 de marzo de 2026 reafirmó su capacidad de movilización, obteniendo más de 238,000 votos. Aunque no resultó ganadora, su presencia en el debate público sigue siendo fundamental debido a su capacidad para conectar con sectores ciudadanos que demandan posturas firmes contra la corrupción.

Su transición de los micrófonos a las urnas representa uno de los fenómenos mediáticos y políticos más analizados de la última década en el país.

