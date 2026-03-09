Así como Juan Daniel Oviedo recibió mucho dinero por las elecciones, Paloma Valencia se consolidó como una de las figuras con mayor respaldo popular en la jornada.

Sigue a PULZO en Discover

La senadora del Centro Democrático fue ganadora de la ‘Gran Consulta por Colombia’ el pasado domingo 8 de marzo de 2026 luego de superar ampliamente a sus contendores en la coalición.

Valencia no solo obtuvo el aval oficial para la primera vuelta presidencial de mayo, sino que también aseguró un importante flujo de recursos a través del mecanismo de reposición de gastos por votos, el cual es regulado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

De acuerdo con los datos consolidados de la Registraduría Nacional, con más del 99% de las mesas escrutadas, Paloma Valencia alcanzó una votación aproximada de 3’227.662 sufragios. Para el año 2026, el CNE estableció mediante resolución que el valor de reposición para las consultas presidenciales es de 8.287 pesos por cada voto válido.

Lee También

Al ejecutar el cálculo sobre su votación total, la cifra bruta que la campaña de la candidata tiene derecho a reclamar asciende a unos 26.747 millones de pesos, consolidándose como la mayor cuantía recibida por un aspirante en esta jornada de consultas.

Es importante subrayar que este monto no se entrega de forma automática ni como una utilidad líquida para la candidata. La ley colombiana estipula que la reposición es un reembolso destinado exclusivamente a cubrir los gastos de campaña efectivamente hechos y debidamente certificados.

Esto significa que Paloma Valencia y su equipo contable deben presentar ante el CNE todas las facturas, contratos de publicidad, soportes de transporte y pagos de personal que demuestren que el dinero fue invertido en la contienda. Si los gastos reportados son menores al potencial de reposición, el Estado solo pagará lo que se logre justificar legalmente.

Este millonario reembolso permitirá al Centro Democrático sanear las deudas adquiridas para la logística de la consulta y fortalecer la caja de cara a la campaña presidencial definitiva.

Luego de su victoria, Valencia inició el proceso de consolidación de su propuesta, mientras los organismos de control verifican que los topes de gastos no hayan sido superados. La transparencia en el uso de estos recursos públicos es fundamental para mantener la confianza en el sistema electoral y garantizar la equidad en la contienda que se avecina en el mes de mayo.

¿Cuánto dinero recibió Gustavo Petro por votos que sacó en consulta de 2022?

Gustavo Petro, actual presidente de Colombia, consolidó su camino a la Casa Nariño luego obtener un respaldo masivo en las consultas interpartidistas del 13 de marzo de 2022.

Al liderar la coalición del Pacto Histórico, el entonces candidato no solo aseguró su cupo en la primera vuelta presidencial, sino que activó el derecho legal a la reposición de gastos por votos, un mecanismo de financiación estatal fundamental para las campañas políticas en el país.

De acuerdo con los resultados oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Gustavo Petro obtuvo un total de 4.495.831 votos en dicha consulta. Para el año 2022, el Consejo Nacional Electoral (CNE) fijó el valor de reposición de votos para las consultas presidenciales en 7.121 pesos por cada sufragio válido. Al hacer el cálculo matemático, el potencial de reposición para su campaña ascendía a una cifra bruta cercana a los 32.015 millones de pesos.

Sin embargo, es vital aclarar que, bajo la normativa colombiana, este dinero no se entrega como una utilidad neta al candidato. La reposición funciona como un reembolso de los costos reales invertidos en la contienda.

Según los informes del aplicativo “Cuentas Claras” del CNE y reportes de organizaciones como Transparencia por Colombia, la campaña de Petro en la consulta reportó ingresos y gastos por un valor aproximado de 8.680 millones de pesos.

Dado que la ley estipula que el Estado solo repone el dinero que haya sido efectivamente gastado y debidamente certificado con facturas, el monto real que recibió la campaña fue el equivalente a sus gastos operativos y no al potencial total de los votos.

Este sistema busca evitar el enriquecimiento ilícito a través de la política y asegurar que el financiamiento público se destine exclusivamente al ejercicio democrático. Los recursos fueron utilizados principalmente para pagar pauta publicitaria, logística de eventos y transporte en todo el territorio nacional.

* Pulzo.com se escribe con Z