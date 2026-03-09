Tras la intensa jornada electoral de este domingo 8 de marzo de 2026, Abelardo de la Espriella volvió a demostrar que su estrategia política se aleja de los moldes tradicionales. El abogado, que decidió no participar en las consultas para ir directo a la primera vuelta de mayo, fue el protagonista de un tenso y curioso intercambio en Blu Radio. Al ser consultado por su fórmula vicepresidencial, el ‘Tigre’ aplicó la vieja técnica del expresidente Álvaro Uribe: la gambeta diplomática y el “siguiente pregunta”.

(Vea también: “Debe estar preocupado”: Morales alerta por lo que pasaría con De la Espriella en primera vuelta)

De la Espriella reveló que el anuncio oficial de quién lo acompañará en el tarjetón se llevará a cabo el próximo jueves en la plaza de toros de Cali. La elección del lugar no es azarosa; para el candidato, se trata de una declaración de guerra política en el corazón del Valle del Cauca, una región que ha sido históricamente favorable a las fuerzas de izquierda.

Ante la insistencia de Néstor Morales por saber si su fórmula será una mujer —buscando quizás contrarrestar el fenómeno de Paloma Valencia— o un hombre de perfil técnico, De la Espriella prefirió mantener el suspenso. “Todavía estoy definiendo si es hombre o mujer, va a ser una buena sorpresa, siguiente pregunta, amigo periodista”, lanzó, provocando un gracioso “No me fregués” por parte de Morales ante la evidente evasiva.

Este anuncio llega en un momento crítico. Tras los resultados del domingo, donde la Gran Consulta por Colombia movilizó a más de 5.8 millones de personas, De la Espriella necesita un golpe de efecto para recuperar el protagonismo frente a una Paloma Valencia que salió fortalecida con más de 3.2 millones de votos. El abogado insiste en que su candidatura “sin maquinarias” superó el umbral al Senado y que su verdadera medición será en mayo, donde espera que su mensaje de “extrema necesidad” resuene en una Colombia polarizada.

