Con el reloj marcando las 5:01 p. m. de este domingo 8 de marzo de 2026, los primeros boletines de las consultas presidenciales en Colombia empiezan a dibujar un panorama sísmico para la derecha. El periodista Néstor Morales, en un análisis de urgencia tras el cierre de las urnas, lanzó una advertencia directa que tiene como protagonista al abogado Abelardo de la Espriella, quien decidió no participar en estas consultas para ir directo a la primera vuelta de mayo.

La lectura de Morales se basa en la contundencia de los datos preliminares que llegan desde las regiones. Con una Paloma Valencia arrasando en la “Gran Consulta por Colombia” (alcanzando cifras cercanas al 63 % dentro de su coalición), la legitimidad de las urnas le está otorgando un mandato popular que De la Espriella no tiene en este momento.

“Si las consultas sacan un poco más de la mitad y Paloma Valencia está sacando el 63 % de su consulta, el que debería estar preocupado es Abelardo De la Espriella”, sentenció Morales en Blu Radio.

Según el comunicador, el abogado penalista enfrenta dos problemas críticos. Primero, De la Espriella había dado instrucciones claras a sus seguidores de no votar las consultas de este domingo para no fortalecer a sus eventuales rivales; sin embargo, la participación masiva en el tarjetón de la derecha demuestra que sus huestes o no le obedecieron o fueron eclipsadas por el entusiasmo del uribismo tradicional.

El segundo punto que resalta Morales es estratégico de cara a mayo. Si Valencia gana “sobrada” y con una votación millonaria, la candidatura oficial de la derecha queda con una posición de fuerza innegable, obligando a De la Espriella a decidir si mantiene su discurso de “línea dura” (el cual Morales califica de extremo) o si la ganadora de la consulta logra atraer el voto de centro que el abogado ha rechazado.

Para Morales, el éxito de Paloma Valencia este 8 de marzo es un mensaje directo al “Tigre”: el fervor de las firmas no siempre se traduce en el fervor de los votos cuando hay una estructura de partido como la del Centro Democrático operando a plena máquina.

