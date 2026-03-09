Tras los resultados de las consultas interpartidistas del pasado fin de semana, el exdirector del Dane y excandidato presidencial Juan Daniel Oviedo se pronunció sobre la posibilidad de convertirse en fórmula vicepresidencial de la senadora Paloma Valencia, quien resultó ganadora en su coalición.

En entrevista con Caracol Radio, Oviedo aseguró que está dispuesto a dialogar, pero dejó claro que su eventual llegada a la fórmula dependerá de que se respeten las ideas y la identidad del centro político.

Aunque reconoció la derrota en la consulta, Oviedo se mostró optimista sobre el papel del centro político en el escenario electoral.

“Esa derrota de ayer no nos desanima. Hoy amanecemos con una posición supremamente optimista para decirle a Colombia que el centro existe, que el centro conecta y que el centro resuelve”, afirmó.

El exfuncionario también aseguró que su prioridad es responder a quienes respaldaron su candidatura en las urnas.

“No vamos a defraudar a las personas que votaron por mí”, señaló.

Diferencias con la propuesta de Paloma Valencia

Oviedo reconoció que durante la campaña se evidenciaron diferencias de fondo con Valencia, especialmente en temas relacionados con la seguridad y la implementación del acuerdo de paz. Estas serías unas de las cosas que Paloma tendría que cambiar para que el Juan Daniel piense ser vicepresidente.

“Yo sí creo en la paz y en el acuerdo de 2016. La paz se tiene que implementar y no es solo pensar que la paz es sacar a plomo a los delincuentes, sino construir tranquilidad lejos del miedo”, dijo.

El economista también señaló que, hasta ahora, no ha percibido una apertura clara de la senadora para integrar esas posturas dentro de su proyecto político. “Ella no ha mostrado esa disposición”, aseguró.

Pese a las diferencias, Oviedo recordó que los participantes de la consulta acordaron respaldar al candidato ganador.

“El compromiso que tenemos entre los participantes de la consulta es apoyar al ganador”, explicó, dejando abierta la puerta a una conversación con Valencia.

Incluso señaló que ya hubo un gesto de acercamiento tras conocerse los resultados. “Yo le di un abrazo sincero porque hay que aprender a alegrarse con los demás. Puede que tengamos una conversación hoy (9 de marzo)”, comentó.

El escenario político tras las consultas

Las consultas interpartidistas definieron a los principales candidatos que buscarán llegar a la Casa de Nariño en las elecciones presidenciales de 2026. Estos resultados también comenzaron a perfilar las alianzas y fórmulas vicepresidenciales que competirán en la primera vuelta.

En ese contexto, el papel de Oviedo podría ser clave para atraer votantes del centro político hacia una eventual alianza con sectores de la derecha.

¿Una posible candidatura a la Alcaldía de Bogotá?

Durante la entrevista, Oviedo también fue consultado sobre su futuro político si no se concreta una fórmula presidencial.

El exdirector del Dane no descartó la posibilidad de aspirar a la Alcaldía de Bogotá en el futuro.

“Sí, si ese es el camino para tener un liderazgo activo del centro político del país… el centro se puede expresar con carácter. Si se proyecta, esperamos el turno y hacemos la apuesta”, afirmó.

Por ahora, el panorama queda abierto y dependerá de las conversaciones que se den entre ambos dirigentes en los próximos días, mientras comienzan a definirse las alianzas rumbo a la carrera presidencial.

