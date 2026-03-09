El resultado del precandidato presidencial Juan Daniel Oviedo en las consultas que se llevaron a cabo este 8 de marzo dejaron mucho por analizar para el espectro político colombiano, pues con una idea de no atacar, sino de ideales y demás, el exdirector del Dane logró sacar más de un millón de votos y se ubicó por detrás de Paloma Valencia.

(Ver también: Oviedo lloró con su mamá al ver sus resultados en la consulta; emotiva reacción quedó en video)

Muchas personas ahora lo piden como la fórmula vicepresidencial de la candidata del Centro Democrático, pero él asegura que aún no ha recibido ofertas y por eso todavía analiza la opción de luchar por la Alcaldía de Bogotá.

Más allá de eso, hay un tema que se está mencionando y es con respecto al celular que usa Oviedo, ya que ha llamado la atención que está un poco desactualizado y por eso sus llamadas y demás no salen con la mejor calidad.

El pedido de Néstor Morales a Juan Daniel Oviedo

Es más, este lunes, 9 de marzo, justo después de conocer los resultados, el precandidato habló con Blu Radio y la señal no fue la mejor, por lo que se justificó diciendo que “el teléfono ya está viejito” y que no lo ha podido renovar por la campaña.

De hecho, explicó que lo tiene hace nueve años y es un Huawei P20, que le sigue funcionando, pero que ya se ha desactualizado con respecto a la última tecnología.

Ante esto, Néstor Morales, director de ‘Mañanas Blu’, le dijo: “Cuando uno saca más de un millón de votos, tiene que renovar el teléfono”.

Finalmente, el periodista le hizo una recomendación: “Haciéndole una sugerencia muy respetuosa para su vida, vaya y pásese por Unilago, porque un candidato tan importante como usted, un jugador en la política, no puede tener un celular con una señal tan mala y un celular de 9 años que escasamente se escucha. Así que espero que ese celular mejore”.

(Ver también: Oviedo frenó en seco a Abelardo de la Espriella por imitarlo y lanzar frase tildada de homofóbica)

Estas palabras las recibió con gracia Oviedo, quien solo se río y agradeció la sugerencia, al tiempo que se mantiene muy centrado esperando la propuesta del Centro Democrático sobre ser fórmula vicepresidencial o seguir su carrera buscando llegar a la Alcaldía de Bogotá en los próximos años.

