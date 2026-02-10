Un mensaje difundido en redes sociales por el equipo de la senadora encendió las alarmas, luego de que se informara que la congresista y su esquema de seguridad habrían sido privados de la libertad en el tramo vial que comunica a Inzá con Totoró.

Este es el mensaje del equipo de trabajo de la senadora:

En la comunicación se señala que el hecho estaría ocurriendo en una de las zonas con mayores dificultades de orden público del suroccidente del país. El equipo de la senadora pidió colaboración urgente para conocer el paradero y el estado de integridad tanto de Quilcué como de las personas que la acompañaban.

Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades que confirme o descarte la información, por lo que el caso se mantiene como una situación en verificación.

Preocupación por la seguridad en la vía Inzá–Totoró

El Cauca sigue siendo una zona de alto riesgo, debido a la presencia de grupos armados ilegales, dificultades de control estatal y antecedentes de hechos violentos.

El departamento atraviesa una compleja situación de seguridad, marcada por disputas territoriales, afectaciones a la población civil y constantes alertas por acciones contra líderes sociales, autoridades indígenas y funcionarios públicos.

¿Quién es Aida Quilcué?

Aida Quilcué es una senadora reconocida por su liderazgo indígena y su trabajo político en defensa de los derechos de las comunidades del Cauca y del suroccidente colombiano.

Mientras se espera información oficial, el llamado del equipo de la senadora es a que cualquier dato relevante sea comunicado a las autoridades, con el fin de esclarecer lo ocurrido y proteger la vida de todos los involucrados.

