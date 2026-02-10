La hija de Aida Quilcué confirmó que la senadora fue secuestrada en el departamento del Cauca, después de las especulaciones por el mensaje emitido desde su cuenta oficial de X.

En diálogo con Caracol Radio, Alejandra Legarda Quilcué sostuvo: “No tenemos conocimiento de ella ni de su esquema de seguridad […] La preocupación es constante porque esa vía se ha convertido en objeto de manipulación de los grupos armados en la zona y que ella se movilice en este sector genera preocupación”.

La hija de la senadora también aseguró que fue el Gaula del Ejército el que confirmó que Aida Quilcué fue secuestrada. Sin embargo, agregó que se adelantan labores para verificar toda la información alrededor de la retención de la sendora del partido Mais.

En cuanto a lo último que supo de su madre, Alejandra Legarda detalló que sobre el medio día de este 10 de febrero sostuvo la última comunicación con la senadora, previo a que emprendiera su viaje a Popayán. Aunque dejó en claro que la política permanece en constante peligro por su exposición en este sector del país, no confirmó si sobre ella persistían amenazas recientes.

De forma preliminar también se conoció que la camioneta en la que se desplazaba Quilcué fue dejada en la orilla de la carretera en el municipio de Totoró, en el departamento del Cauca.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, dio a conocer que ya se adelantan operativos para dar con el paradero de Aida Quilqué y que por este sector delinque el frente Dagoberto Ramos.

