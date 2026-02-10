Un accidente de tránsito en la vía del ‘Alto de la línea’, uno de los corredores más importantes que conectan el centro del país con el Eje Cafetero, quedó registrado en video y comenzó a circular ampliamente en redes sociales.

Las imágenes, difundidas por El Tiempo, muestran el momento exacto en que se produjo el siniestro y la magnitud del impacto entre varios vehículos. De acuerdo con los reportes preliminares, en el accidente estuvieron involucrados tres vehículos de carga y dos motocicletas.

Aunque se desconocen las causas del accidente, en la grabación se observa cómo una tractomula, al parecer sin frenos, impacta los demás vehículos en la entrada de uno de los túneles.

El choque provocó afectaciones en la movilidad del corredor vial, especialmente en el tramo que conduce hacia Calarcá, donde se presentaron fuertes congestiones y cierre total mientras se atendía la emergencia.

🔴 En video quedó el momento exacto de un grave accidente sobre El Alto de La Línea, cerca a Cajamarca. En las imágenes se puede ver cómo un tractocamión golpea a otro ocasionado un choque múltiple que implicó un total de cinco vehículos. El accidente obligó al cierre total de… pic.twitter.com/mWx607AEen — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) February 10, 2026

¿Cuántos heridos se presentaron en accidente en la Línea?

Organismos de socorro y autoridades de tránsito acudieron al lugar para asistir a las personas afectadas y coordinar el retiro de los vehículos involucrados. Aunque inicialmente se reportaron personas lesionadas, las autoridades avanzan en la verificación oficial del número de heridos y en la investigación para determinar las causas del accidente.

El hecho vuelve a encender las alertas sobre la seguridad en el Alto de La Línea, una carretera caracterizada por sus pronunciadas pendientes, curvas cerradas y alto flujo de transporte de carga pesada.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a extremar las medidas de precaución, especialmente en condiciones climáticas adversas o en descensos prolongados.

#MOVILIDAD #TOLIMA A esta hora se encuentra cerrada la movilidad vía Calarcá – Cajamarca, y viceversa,por tremendo accident3 en el sector del Itaic, de un tractocamión y varios vehículos y motos. Al momento no se tiene conocimiento de cuántos lesionad0s. pic.twitter.com/QFqE7GRF0T — REPORTEROS DE LA LINEA OFICIAL (@REPORTEROSLinea) February 10, 2026

