Las primeras imágenes que se conocieron luego del accidente aéreo ocurrido en el Valle del Cauca dejaron ver cómo quedó la avioneta involucrada, luego de un evento registrado cuando cubría la ruta Popayán–Cali y se aproximaba al Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón.

De acuerdo con lo observado en los registros visuales, la aeronave terminó en un cañaduzal, un tipo de terreno común en esta zona del departamento, donde hay una cantidad considerable de cultivos de caña. Las imágenes permiten dimensionar el lugar en el que se produjo el incidente, en un área rural cercana a Cali.

El hecho fue reportado por la Aeronáutica Civil, que informó que el incidente se presentó aproximadamente a cinco millas antes del umbral de la pista del aeropuerto. Luego de lo ocurrido, se activaron los equipos de Búsqueda y Rescate (SAR) y unidades del Cuerpo de Bomberos para atender la situación y asegurar el área.

En cuanto al estado de la avioneta, las primeras imágenes no evidencian daños de gran magnitud. En los registros se alcanzan a apreciar algunas abolladuras en la parte baja del avión, sin que se observen afectaciones graves en su estructura general.

El material gráfico ha servido para mostrar las condiciones en las que quedó la aeronave tras el incidente, mientras las autoridades adelantan las verificaciones e investigaciones correspondientes, de acuerdo con los protocolos establecidos.

