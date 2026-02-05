Este miércoles 4 de febrero, un vuelo de la aerolínea Latam que cubría la ruta Bogotá–Cali provocó preocupación entre los pasajeros luego de que la aeronave tuviera que regresar al Aeropuerto Internacional El Dorado pocos minutos después del despegue. En redes sociales comenzó a circular un video en el que varios viajeros aseguraban haber percibido un fuerte olor a quemado y la presencia de humo en una de las turbinas.

Ante la situación, Latam explicó en un comunicado que el hecho se presentó durante la fase de ascenso del vuelo LA4051, cuando la tripulación identificó una indicación anormal en uno de los sistemas del avión. Como medida preventiva y siguiendo los protocolos establecidos, los pilotos tomaron la decisión de retornar de inmediato al aeropuerto de origen.

Según el informe que obtuvo El Tiempo, para el regreso a Bogotá se solicitó prioridad al control de tránsito aéreo, lo que permitió realizar una aproximación y aterrizaje sin contratiempos. La aerolínea aclaró que la maniobra se desarrolló con normalidad y que en ningún momento se presentaron inconvenientes adicionales durante el descenso o la llegada a pista.

Latam también señaló que el episodio fue catalogado como una eventualidad y que, en términos técnicos, no constituyó una emergencia, razón por la cual no fue necesaria la activación total de los protocolos del Aeropuerto El Dorado. No obstante, destacó que la rápida reacción de la tripulación fue clave para garantizar la seguridad de todos los ocupantes al detectar el olor a quemado.

Emergencia en LATAM 4051 Bogotá → Cali

Poco después del despegue, humo saliendo de una turbina, olor a quemado y fuertes jalones.

Pasajeros gritando y orando. La tripulación regresó de inmediato a El Dorado.

Aterrizaje seguro en Bogotá.

Todos bien, pero aún con el corazón a mil.… pic.twitter.com/TtyA7r4DKe — NotiCali (@NotiCaliOficial) February 5, 2026

Por ahora, las causas exactas del incidente no han sido confirmadas. La aerolínea informó que la aeronave permanece bajo revisión por parte del área de mantenimiento, mientras que los pasajeros fueron reubicados en otro vuelo para continuar su trayecto hacia la ciudad de Cali.

