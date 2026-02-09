La Aeronáutica Civil de Colombia reportó el estado de los ocupantes de una aeronave que sufrió un incidente este miércoles cuando cubría la ruta Popayán–Cali, en cercanías del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón.

De acuerdo con el comunicado oficial, en la aeronave de matrícula HK-4754, tipo PA-34, de la empresa SOLAIR S.A.S., viajaban cuatro personas: el piloto, el copiloto, un médico y un profesional en Atención Prehospitalaria (APH). La autoridad aeronáutica confirmó que todos los ocupantes resultaron ilesos tras el evento.

La Aerocivil precisó que el incidente se presentó aproximadamente a cinco millas antes del umbral de la pista del aeropuerto de Cali. En el reporte también se aclaró que, al momento del suceso, la aeronave no transportaba ningún paciente.

Informamos que, en el día de hoy, la aeronave de matrícula HK-4754, tipo PA-34, de la empresa SOLAIR S.A.S que cubría la ruta Popayán – Cali, sufrió un incidente aproximadamente a 5 millas antes del umbral de la pista del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón. pic.twitter.com/GFlkWXEcTZ — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) February 9, 2026

Qué pasó con la avioneta accidentada cerca del aeropuerto de Cali

Luego de conocerse el hecho, se activaron de manera inmediata los equipos de Búsqueda y Rescate (SAR), así como unidades del Cuerpo de Bomberos del área, que se desplazaron hacia la zona con el objetivo de brindar apoyo y asegurar el lugar del incidente.

La entidad indicó, además, que personal de la Dirección Técnica de Investigaciones se encuentra en desplazamiento hacia el sitio para adelantar las labores de verificación e investigación correspondientes, conforme a los protocolos establecidos.

