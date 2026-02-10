La Fiscalía General de la Nación elevó una solicitud formal ante las autoridades del Reino Unido dentro del proceso judicial que involucra a Zulma Guzmán Castro, señalada por el envenenamiento con talio de dos menores de edad en Bogotá.

El requerimiento busca fortalecer el expediente que cursa en Colombia y acelerar los trámites relacionados con la extradición de la mujer, quien fue capturada en Londres luego de la emisión de una circular roja de Interpol. Las autoridades colombianas insisten en avanzar en la cooperación judicial para consolidar las pruebas necesarias en el proceso penal.

Los puntos clave de la petición implican el acceso y análisis de los dispositivos electrónicos incautados a Guzmán al momento de su detención. Ese material podría aportar información relevante dentro de la investigación por homicidio agravado, delito por el cual es señalada en Colombia.

El caso se remonta a abril de 2025, cuando dos niñas fallecieron luego de consumir frambuesas contaminadas con talio. La gravedad de los hechos provocó una fuerte reacción en el país y abrió un complejo proceso judicial que ahora depende, en buena medida, de la cooperación entre el sistema judicial colombiano y el británico.

¿Cómo va el proceso de extradición de Zulma Guzmán hacia Colombia?

El proceso avanza en el Reino Unido, país donde sospechosa fue detenida tras la activación de una circular roja de Interpol. Actualmente, el caso se encuentra en etapa judicial ante las autoridades británicas, que deben evaluar la solicitud formal presentada por la Fiscalía General de la Nación. Según se conoció, Colombia ya remitió la documentación requerida para sustentar la petición, incluyendo la acusación por homicidio agravado y las pruebas recopiladas durante la investigación. Ahora corresponde a la justicia británica analizar si se cumplen los requisitos legales para conceder la entrega de la procesada. El trámite puede extenderse durante varios meses, ya que la legislación del Reino Unido contempla audiencias, revisión de pruebas y la posibilidad de que la defensa interponga recursos. Solo después de agotar esas instancias se definirá si Guzmán es enviada a territorio colombiano para que comparezca ante un juez. Mientras tanto, las autoridades colombianas mantienen la coordinación diplomática y judicial con sus pares británicos, con el objetivo de que el proceso avance conforme a los tratados internacionales vigentes entre ambos países.

