La Fiscalía General de la Nación elevó una solicitud formal ante las autoridades del Reino Unido dentro del proceso judicial que involucra a Zulma Guzmán Castro, señalada por el envenenamiento con talio de dos menores de edad en Bogotá.
El requerimiento busca fortalecer el expediente que cursa en Colombia y acelerar los trámites relacionados con la extradición de la mujer, quien fue capturada en Londres luego de la emisión de una circular roja de Interpol. Las autoridades colombianas insisten en avanzar en la cooperación judicial para consolidar las pruebas necesarias en el proceso penal.
Los puntos clave de la petición implican el acceso y análisis de los dispositivos electrónicos incautados a Guzmán al momento de su detención. Ese material podría aportar información relevante dentro de la investigación por homicidio agravado, delito por el cual es señalada en Colombia.
El caso se remonta a abril de 2025, cuando dos niñas fallecieron luego de consumir frambuesas contaminadas con talio. La gravedad de los hechos provocó una fuerte reacción en el país y abrió un complejo proceso judicial que ahora depende, en buena medida, de la cooperación entre el sistema judicial colombiano y el británico.
¿Cómo va el proceso de extradición de Zulma Guzmán hacia Colombia?
