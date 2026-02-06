Sobre el grave accidente de tránsito ocurrido la tarde del miércoles 4 de febrero en la calle 63 con carrera 17, en Bogotá, que dejó una mujer muerta y tres personas heridas, se siguen conociendo más detalles. El siniestro fue provocado por una camioneta que se pasó un semáforo en rojo, arrolló a un motociclista y terminó impactando a otros vehículos y peatones que caminaban por el sector.

El vehículo involucrado es una camioneta BYD negra, modelo 2026, conducida por un joven de 20 años que iba acompañado por una mujer de 19 años, quien no ha sido identificada. Al conductor se le impuso una multa superior a un millón de pesos y quedó vinculado a un proceso judicial por lo ocurrido en el lugar.

Mientras avanzan las investigaciones, también se han conocido los primeros datos sobre la mujer que perdió la vida en el siniestro vial. Un testigo identificado como Cristian Rincón relató a Citytv que la víctima caminaba por la acera y estaba acompañada de dos menores de edad cuando ocurrió el choque.

Según ese testimonio, la mujer reaccionó de inmediato al notar el peligro y apartó a los niños para evitar que fueran alcanzados por el vehículo. “La señora empujó a los niños. El carro, en lo que colapsó con el poste, giró y se llevó a la señora”, contó el motociclista que presenció la escena.

Citytv reveló que la víctima habría sido identificada como Yara Saín Travieso Rae, una mujer de 58 años, de nacionalidad venezolana y ama de casa. Los menores que la acompañaban serían su nieto, de seis años, y su hija, de 11 años.

Fuentes de Medicina Legal confirmaron a El Tiempo que ese nombre aparece en sus registros, aunque la entidad mantiene contacto con autoridades venezolanas para verificar plenamente su identidad, debido a que la mujer nació en ese país. El cuerpo ingresó a Medicina Legal el 5 de febrero y aún no ha sido entregado a sus familiares.

Sobre los menores, ambos fueron atendidos en la Clínica Country. El niño de seis años presentó trauma craneoencefálico leve, trauma facial y laceraciones, mientras que la niña de 11 años sufrió heridas menores.

El motociclista arrollado fue identificado como Santiago Álvarez, de 22 años, quien permanece en una UCI en estado crítico, según contó su padre a Citytv. Las autoridades confirmaron que el conductor, Andrés Felipe Domínguez Pardo, no estaba bajo efectos del alcohol y fue indiciado por homicidio y lesiones culposas.

