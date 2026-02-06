Una nueva novedad vial se registró en la madrugada de este jueves en el norte de Bogotá, luego de que un automóvil se volcara en plena vía, complicando la movilidad. El hecho ocurrió en la localidad de Usaquén, sobre la carrera 9 con calle 131A, en sentido norte-sur sobre las 5:30 a. m., según informó Bogotá Tránsito.

De acuerdo con el reporte oficial, unidades del grupo guía hicieron presencia en el lugar desde las 6:02 a. m. para adelantar maniobras de control y apoyar la gestión del tráfico. Al sitio también llegaron agentes de Tránsito de Bogotá y personal del Cuerpo Oficial de Bomberos, quienes atendieron la emergencia.

Como consecuencia del volcamiento, las autoridades confirmaron la pérdida de dos carriles de la vía, situación que generó congestión vehicular en este importante corredor del norte de la ciudad durante las primeras horas del día. Por esta razón, se recomendó a los conductores tomar rutas alternas mientras se normalizaba la movilidad.

Hasta el momento no se han entregado detalles oficiales sobre personas lesionadas ni sobre las causas del accidente. Las autoridades continúan en el punto realizando labores de atención y piden a los ciudadanos conducir con precaución y mantenerse atentos a la información oficial sobre el estado de las vías.

[06:02 a.m.] #MovilidadAhora | Unidad de grupo guía hace presencia en el lugar del volcamiento, para realizar maniobras #GestiónDelTráfico. 🧑‍✈️ @TransitoBta

y @BomberosBogota atienden la novedad. ❌ Se tiene pérdida de dos carriles de la vía. https://t.co/JtQmvWgRmO pic.twitter.com/JIp5vqrRha — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 6, 2026

