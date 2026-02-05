El accidente fatal que se presentó el 4 de febrero de 2026 en la intersección de la Avenida Mutis (Calle 63) con Carrera 17, localidad de Teusaquillo, Bogotá, sigue generando gran consternación entre los habitantes de la ciudad. Un vehículo particular, posiblemente una camioneta negra BYD, atropelló a una mujer de 58 años y sus nietos de 6 y 11 años al perder el control.

El siniestro, que dejó a la mujer sin vida y tres personas heridas, ocurrió aproximadamente a las 2:20 p.m., según explicaron las autoridades. Las cámaras de seguridad indican que el responsable de este incidente, un joven de 20 años que circulaba a una velocidad inadecuada, atravesó un semáforo en rojo generando en primera instancia un impacto con una motocicleta, seguido de un choque con un poste eléctrico para finalmente arrollar a los peatones.

Los dos menores que caminaban junto a la víctima sobrevivieron al accidente con heridas leves, tal como informó El Tiempo. Ambos se encuentran estables en la Clínica Country. Por otro lado, el conductor de la motocicleta fue enviado a la Clínica Nueva en estado crítico, debido al fuerte impacto.

El coronel Jhon Silva, jefe seccional de Tránsito de Bogotá, explicó a Citytv que los menores “iban con la peatón fallecida, son familiares; afortunadamente, las lesiones no son de consideración”. Por otro lado, el conductor del vehículo infractor se sometió a una prueba de embriaguez que resultó negativa, y su caso se encuentra en proceso de judicialización a cargo de la Fiscalía.

VIDEO | Grave accidente en Chapinero dejó un muerto y provocó cierres viales. Los detalles >> https://t.co/cd6YXxsWM9 pic.twitter.com/sTZHW0QSXk — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 5, 2026

El alcalde Carlos Fernando Galán, al expresar sus condolencias, hizo un llamado a la responsabilidad ciudadana en las vías. “Es un llamado a los ciudadanos para que respeten las normas, pues cuando no se hace, ocurren tragedias”, declaró en entrevista con Citytv.

Al día de hoy, la investigación del caso continúa y se preparan pruebas de video y testimonios para esclarecer la situación y determinar las causas exactas del accidente. La comunidad de Teusaquillo presiona por un mayor control de la velocidad y una mejora en el sistema de señales, para evitar que incidentes como estos vuelvan a ocurrir.

