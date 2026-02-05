Un lamentable accidente de tránsito en Bogotá cobró la vida de una adulta mayor de 68 años en la calle 63 con carrera 17. Los hechos ocurrieron en la tarde de este miércoles 4 de febrero cuando, presuntamente, el conductor de una camioneta negra se pasó un semáforo en rojo y embistió a un motociclista y a tres peatones, entre los que estaba la víctima fatal.

Recientemente, un testigo entregó detalles de cómo fue el siniestro del cual se salvó por unos pocos centímetros de salir lesionado. El hombre, identificado como Cristian Rincón y quien estaba sobre una moto estacionada, aseguró que se escuchó el vehículo a toda velocidad y escuchando música a un volumen extremadamente alto.

“Lo primero que se escuchó es que el carro venía con alta música, estaban escuchando música a todo volumen. Yo hablé con el dueño del carro, me dijo que venía de almorzar”, aseguró en Citytv Rincón, quien se quedó en el lugar para ayudar a los afectados.

Detalles del accidente en la calle 63 de Bogotá que dejó a mujer sin vida

De acuerdo con las autoridades de tránsito, el conductor del vehículo que provocó el accidente sería un joven de 20 años, quien tenía de copiloto a otro adolescente de 19 años. El choque quedó en un video de cámaras de seguridad y evidenció el momento en el que la camioneta se habría pasado el semáforo en rojo y estrelló a un motociclista. Después atropelló a la adulta mayor y dos menores de 6 y 11 años, que serían nietos de la fallecida.

#LoÚltimo | Grave accidente en Bogotá. Un vehículo estrelló a un motociclista y, posteriormente, a tres peatones que transitaban por el andén en la calle 63 con carrera 17. Una adulta mayor murió y dos menores de edad, que acompañaban a la mujer, resultaron heridos. Siga la… pic.twitter.com/pVvLuBr56y — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 4, 2026

Finalmente, el automotor dio contra un poste eléctrico, el cual quedó destruido. Otras grabaciones de personas presentes evidenciaron el vehículo completamente destrozado, además de daños a algunas edificaciones.

DE NUEVO OTRO PELIGRO EN LA VIA🚨 Cáms/seguridad registraron el grave accident3 vial ocurrido en la cl 63 con cr 17 de Bogotá este 4FEB, que involucró a una camioneta, una motocicleta y una peatón que lamentablemente fallec3 en el lugar de los hechos, mientras que dos menores… pic.twitter.com/sZFmqHVFuM — AlejoTSolucionamos (@JohnRodrig75852) February 5, 2026

Según dijo Cristian Rincón a Citytv, él se salvó porque el vehículo le pasó por el lado, además de que logró un movimiento ágil para evitar que se lo llevaran por delante. “Yo me alcancé a tirar, a agachar, el carro me pasó por el lado, quedé a dos metros”, narró.

A su vez, el testigo detalló que la mujer fallecida iba con los dos niños y tuvo un acto heroico para salvar a los menores. “La señora empujó a los niños, el carro, en lo que colapsó con el poste, giró y se llevó a la señora”, dijo Rincón en el noticiero bogotano

Los tres heridos fueron trasladados a diferentes centros asistenciales y se sabe que el motociclista que fue atropellado está en estado crítico. El alcalde Carlos Fernando Galán envió condolencias a la familia de las víctimas e insistió en manejar con responsabilidad. Los ocupantes de la camioneta involucrada en el siniestro quedaron en manos de las autoridades mientras se adelantan las investigaciones para determinar las acciones judiciales en su contra.

