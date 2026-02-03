Este martes 3 de febrero, Bogotá vivió una mañana marcada por dos accidentes viales protagonizados por ambulancias, lo que causó preocupación entre conductores, peatones y autoridades por la seguridad en las vías y el estado de los vehículos de emergencia.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Grave accidente frente al hospital El Tunal: ambulancia estrelló a dos motocicletas e hizo más daños)

Sobre las 10:52 a.m., se presentó el segundo accidente del día involucrando una ambulancia, esta vez en la localidad de Fontibón, occidente de Bogotá. El siniestro vial ocurrió en la intersección de la Calle 13 con carrera 68D, una de las vías de mayor flujo vehicular en esa zona industrial y comercial.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades de tránsito, se trató de un choque entre un taxi y una ambulancia, que resultó en el volcamiento del vehículo de emergencia.

Acá, una imagen de lo ocurrido:

[10:52 a.m.] #GestiónDelTráfico | Siniestro vial en la localidad Fontibón entre taxi y ambulancia que sufre volcamiento en la Calle 13 con carrera 68D. Se asigna unidad de @TransitoBta y ambulancia. ❌Tránsito lento en la zona. pic.twitter.com/RwQp74oyE5 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 3, 2026

Inmediatamente se asignaron unidades de Tránsito de Bogotá y otra ambulancia para atender la emergencia. Agentes civiles de tránsito hicieron presencia en el lugar, hicieron maniobras de agilización del tráfico y controlaron la intersección para evitar más percances.

Por ahora no se han reportado heridos de gravedad, aunque las autoridades continúan investigando las causas exactas del choque y el volcamiento.

¿Cómo fue el primer accidente de ambulancia en Bogotá?

A primera hora de este martes se presentó otro accidente en el sur de la ciudad, frente al Hospital El Tunal. Este fue más grave y aparatoso, ya que una ambulancia terminó estrellando al menos dos motocicletas y continuó su trayecto hasta chocar con un poste de energía y un árbol.

Los hechos se registraron en las primeras horas de la mañana en la localidad de Tunjuelito, específicamente en la carrera 20 bis con calle 47 sur, sentido sur-norte, justo a las afueras del Hospital El Tunal.

Acá, un video que muestra lo ocurrido:

🚨 #Atención | Grave accidente de tránsito frente al Hospital Tunal, en Bogotá: una ambulancia habría perdido el control y atropelló a dos motocicletas. pic.twitter.com/9uRQqT5YcV — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) February 3, 2026

Según información preliminar de la SubRed Integrada de Servicios de Salud Sur, una ambulancia del servicio de Transporte Asistencial Médico que salía del centro médico habría perdido el control, presuntamente por fallas en los frenos.

El accidente dejó cuatro personas lesionadas, incluyendo a los motociclistas y posiblemente un peatón. La ambulancia terminó con daños considerables en su estructura delantera, y el poste y el árbol afectados complicaron aún más la escena. Autoridades de tránsito y bomberos atendieron rápidamente el sitio, donde se llevaron a cabo labores de atención a víctimas y remoción de escombros.

* Pulzo.com se escribe con Z