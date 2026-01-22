Momentos de alta tensión se vivieron en la mañana de este jueves en el occidente de la capital, luego de que una mujer, identificada preliminarmente como Karen, intentara atentar contra su vida lanzándose desde el puente peatonal ubicado en la Avenida de las Américas con Avenida Carrera 68, justo en frente de los almacenes Éxito y Easy.

Sigue a PULZO en Discover

El incidente ocurrió en una zona de alta afluencia debido a las obras viales que se adelantan sobre la troncal de la 68. Testigos en el lugar y trabajadores de la obra civil dieron aviso inmediato a las autoridades tras observar a la joven en una actitud errática sobre la estructura. Según los primeros reportes, la mujer se encontraba en una situación de crisis emocional manifiesta antes de ser abordada por los cuerpos de socorro.

Al lugar acudieron unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos y patrullas de la Policía Metropolitana de Bogotá, quienes activaron los protocolos de emergencia y mediación. Gracias a la rápida intervención de los uniformados y la colaboración de ciudadanos presentes, se logró poner a salvo a la mujer.

Aunque alcanzó a lanzarse, tuvo algunas heridas y fue trasladada a un centro médico cercano, aunque se sabe que está fuera de peligro. Este no sería el primer episodio crítico de la joven. Según registros de las autoridades y testimonios de personas que conocen su caso, Karen ya habría protagonizado un intento similar en el puente de la Calle 13 con Carrera 68 en una ocasión anterior.

Lee También

* Pulzo.com se escribe con Z