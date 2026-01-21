La capital de Colombia, Bogotá, aún llora el trágico fallecimiento del reconocido docente Neill Felipe Cubides de la Universidad Externado, quien fue asesinado en un presunto paseo millonario.

Sigue a PULZO en Discover

“Como familia exigimos y esperamos que las autoridades, con prontitud y eficacia, adelanten las investigaciones para establecer las causas de este crimen que cegó la vida de mi esposo”, expresó la esposa del profesor, Denis Alfaro Flórez, según Noticias Caracol.

Neill Felipe Cubides, magíster en Administración con énfasis en finanzas, fue visto por última vez el 15 de enero de 2026. Esa noche, tras una cita pediátrica de su hijo menor, Cubides tomó un taxi rumbo a casa y posteriormente desapareció.

Al día siguiente, se notaron retiros sospechosos de su cuenta bancaria, según confirman Blu Radio y Noticias Caracol. Un primero por dos millones de pesos, seguido de otro por cuatro millones y una compra por 250.000 pesos en sectores como Venecia y Fátima en Tunjuelito. Estos movimientos bancarios indiciaron el posible secuestro extorsivo del profesor.

Lee También

El trágico desenlace llegó el 20 de enero, cuando los restos calcinados del docente fueron hallados en la vereda Los Soches, en Usme, como reportó Blu Radio. Las placas dentales confirmaron la identidad del profesor tres días después.

“Amor, nos vas a hacer mucha falta. Te vamos a extrañar todos los días, pero siempre estarás presente. Tu memoria perdurará. Te amamos. Nunca te olvidaremos. Eres y serás nuestro motivo para seguir adelante”, con estas palabras, Alfaro Flórez expresó su pérdida y su deseo de ver justice en este caso.

#Colombia | La Fiscalía avanza en la investigación de la muerte del profesor Neil Cubides. El también funcionario de la Procuraduría fue hallado incinerado en la localidad de Usme. ¿Cuáles son las hipótesis del caso? Siga la señal de Noticias Caracol en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/SNwIlZuYBF — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 21, 2026

Noticias Caracol reveló que el ente investigador maneja una nueva hipótesis relacionada con una banda delincuencial con un modus operandi similar a cuatro casos registrados en Bogotá. “Haremos todo lo necesario para capturar y condenar a los responsables de este terrible crimen”, afirmó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, prometiendo acción decisiva.

¿Qué pasó con el profesor Neill Cubides?

El profesor de la Universidad Externado, que posteriormente se supo que también trabajaba para la Procuraduría, fue hallado en una zona rural de Usme. Se conocieron imágenes de este lugar y se supo que su cuerpo fue quemado para que su identificación no fuera nada fácil de hacer. Hasta el momento, se cree que fue víctima del paseo millonario, pues se supo que hicieron algunas transacciones bancarias.