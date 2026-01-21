Bogotá se encontraba el pasado 19 de enero en estado de consternación tras la confirmación de la muerte de Neill Felipe Cubides Ariza, profesor reconocido de la Facultad de Comunicación Social – Periodismo de la Universidad Externado de Colombia.

Un acontecimiento tan doloroso y repentino que ha hecho eco en la conciencia de los bogotanos. Como mencionó el alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, en unas manifestaciones recogidas por Caracol, “no vamos a descansar hasta que los asesinos estén tras las rejas”.

Los hechos iniciaron el jueves 15 de enero, cuando el señor Cubides salió de la Clínica del Country tras una cita médica. Cámaras de seguridad registraron el momento en que abordó un taxi y desde entonces no se tuvo más información sobre su paradero. Posteriormente, se registraron movimientos inusuales en sus cuentas bancarias en la madrugada del 16 de enero.

Acto seguido, el cuerpo de Cubides fue encontrado incinerado en la vereda Los Soches, en la localidad de Usme, a las afueras de Bogotá. Según Noticias Caracol, la identificación del cuerpo fue posible gracias al análisis de placas dentales, debido al alto grado de quemaduras que presentaba el cuerpo.

En este sentido, uno de los vecinos del lugar donde se halló el cuerpo del docente, quien prefirió mantener su nombre en el anonimato, relató al noticiero que a pesar de ser común encontrar cuerpos en la zona, debido a episodios violentos pasados, él no se enteró del suceso hasta mucho después. “La gente que aparece por aquí muerta es porque las traen, no porque aquí lo hagan. Yo hasta anoche me enteré de que lo habían encontrado muerto. Yo no me di cuenta en una hora”, confesó el hombre, acentuando que la violencia en la localidad había disminuido en los últimos años.

El testimonio del habitante de Usme también reveló que esta zona es históricamente usada para este tipo de casos, aunque se ha registrado una reducción: “Ahorita casi no, pero diario anteriormente, recién que comenzaron a hacer la vía nueva, eso sí había muertos como un berraco”, dijo, al hablar de episodios que, según su experiencia, se presentaban con mayor frecuencia años atrás.

¿Qué pasó con el profesor Neill Cubides?

El profesor de la Universidad Externado, que posteriormente se supo que también trabajaba para la Procuraduría, fue hallado en una zona rural de Usme. Se conocieron imágenes de este lugar y se supo que su cuerpo fue quemado para que su identificación no fuera nada fácil de hacer. Hasta el momento, se cree que fue víctima del paseo millonario, pues se supo que hicieron algunas transacciones bancarias.