Mía Isabel Sánchez, una niña de dos años, murió en un hogar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ubicado en el sur de Bogotá, hecho que desató protestas y denuncias por parte de padres de familia que exigen claridad sobre lo ocurrido y una investigación a fondo sobre las condiciones en las que son atendidos los menores en ese centro. La información fue revelada por Blu Radio.

Sigue a PULZO en Discover

El caso se registró en el hogar infantil Bambi, situado en el barrio Marruecos, localidad de Rafael Uribe Uribe. De acuerdo con los primeros datos conocidos, la menor falleció tras presentar un episodio de broncoaspiración mientras ingería alimentos dentro de la institución. La situación causó conmoción entre los acudientes y desencadenó una serie de manifestaciones en las afueras del lugar, ya que la niña llevaba 6 meses en este lugar.

Según reportó Blu Radio, tras conocerse la muerte de la niña, varios padres de familia expresaron su inconformidad por lo que consideran presuntas fallas reiteradas en la atención de los menores. Algunos de ellos manifestaron su intención de retirar a sus hijos del hogar del ICBF, argumentando supuestas irregularidades en el cuidado y manejo de los niños.

Lee También

Edward Porras, periodista de ese medio de comunicación, informó que durante la noche se presentaron protestas que obligaron a la intervención de la Policía Nacional para controlar el orden público. En medio de la tensión, algunos padres impidieron por varias horas la salida de funcionarios del centro, mientras exigían explicaciones sobre lo ocurrido.

Lamentable caso: en el sur de Bogotá se reportó la muerte de una niña de 2 años. Los padres de la menor señalan que la pequeña llegó a un centro médico sin signos vitales. Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/EzFBsP4xIT — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 20, 2026

El padre de la menor fallecida entregó su testimonio a Blu Radio y cuestionó la versión inicial que, según él, les fue entregada por la institución. En diálogo con la emisora, relató cómo recibió la noticia del fallecimiento de su hija este lunes 19 de enero: “Nos dieron la lamentable noticia de que falleció, me llaman sobre las 4:00 p. m. diciéndome que había sufrido un accidente cuando no fue así. La niña llegó al centro médico de Chircales sin signos vitales, no le prestaron la atención debida y a causa de eso falleció”.

El hombre también explicó lo que, según le informaron, habría ocurrido dentro del hogar infantil: “La niña tenía dos años, nos indican de que la niña estaba tomando onces, un trozo de lo que estaba comiendo lo ingirió, la niña inmediatamente empieza a broncoaspirar, no se le presta la atención adecuada y lamentablemente la niña empieza a ponerse morada y lamentablemente ya cuando llega al centro hospitalario ya la niña llega sin signos vitales”.

(Vea también: Cerrarían 100 colegios en Bogotá por aumento del salario mínimo; 134 ya dejaron de funcionar)

Durante las protestas, la Policía Nacional acudió con varios cuadrantes debido a la tensión en el sector. De acuerdo con lo reportado, incluso se habría escuchado un disparo, presuntamente hecho para dispersar a las personas que intentaban ingresar por la fuerza al hogar con el fin de retirar a sus hijos.

Otra madre de familia le mencionó a Blu Radio presuntos malos tratos hacia los menores dentro del centro. En su testimonio afirmó: “Mi niña, cada que yo vengo aquí es un problema siempre, siempre tiene cuando no está picada, aruñada que fue un niño con otro niño que jugó, o sea se supone que le quitan a uno el niño porque uno no tiene las capacidades como tener, entonces acá sí lo tienen como a punta de golpe y embutiendo la comida, lo mal he”.

La directora del hogar Bambi estuvo presente durante las manifestaciones y sostuvo conversaciones con algunos padres. Según se informó, el ICBF anunciará en las próximas horas un pronunciamiento oficial para explicar lo sucedido y detallar las acciones que se adelantarán en el marco de la investigación. El caso quedó en manos de las autoridades competentes, que buscan esclarecer las circunstancias exactas de la muerte de la menor y verificar las condiciones de atención del centro.

¿Qué dice el ICBF frente a la muerte de Mía Isabel Sánchez?

Ante este lamentable hecho, Pulzo se puso en contacto con un vocero del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien le explicó a este medio que: “Por ahora, confirmo que el ICBF está adelantando las acciones pertinentes desde el momento de los hechos. Para que permita esclarecer por parte de las autoridades competentes las causas del fallecimiento”.