En las últimas horas, el nombre de Pava Vargas quedó en el centro de la atención pública luego de ser mencionado en la investigación por el envenenamiento con talio que causó la muerte de dos niñas en Bogotá, un caso que sigue provocando conmoción en el país.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Extradición de Zulma Guzmán a Colombia ya tiene fecha tentativa: sería en febrero)

Pero no pasó mucho tiempo para que la mujer rompiera el silencio y hablara por primera vez sobre los señalamientos que han circulado en su contra, asegurando que no tiene ninguna relación con los hechos que hoy investiga la Fiscalía.

Así se lo indicó a El Tiempo, donde aseguró que se encuentra en estado de “shock” por la forma en la que su nombre y su imagen han sido expuestos en medios de comunicación, sin que —según afirma— exista una vinculación directa con el proceso penal.

Lee También

“Yo soy una mujer de 63 años, trabajadora, no tengo nada que ocultar. Mi vida es una hoja abierta para el que la quiera ver. Me están inculpando de algo que yo en la vida sería capaz de hacer”, le dijo Pava Vargas al periódico mencionado.

La mujer también fue enfática al asegurar que no conoce a Zulma Guzmán, principal señalada en el caso y quien actualmente se encuentra detenida en el Reino Unido a la espera de un proceso de extradición hacia Colombia.

“Ni siquiera sé quién es. Mi círculo de amigos se reduce a mi familia. Yo no soy una mujer de fiesta, yo no soy una mujer de círculos sociales de ninguna índole, yo no comparto con nadie más”, agregó la mujer al diario capitalino.

El pronunciamiento se dio luego de que su nombre apareciera mencionado en la declaración de un repartidor, testimonio que hoy hace parte del expediente en poder de la Fiscalía General de la Nación. Desde entonces, Pava asegura que ha sido víctima de señalamientos que, según ella, no corresponden con la realidad.

El Tiempo también tuvo contacto con Álvaro Pava, hermano y abogado de Zenaida, quien salió en su defensa y aseguró que su mención en el proceso podría responder a una posible enemistad con alguien que la conoce muy bien. El penalista indicó que su hermana no se encontraba en Colombia para la fecha en la que se habrían realizado los envíos de las frambuesas.

“Hace tres años que salió del país y ahora vive en el extranjero”, afirmó el abogado al periódico, quien además aclaró que Zenaida Pava no reside ni en Argentina ni en Londres, ciudad donde permanece recluida Zulma Guzmán.

Según el jurista, hasta el momento la Fiscalía no se ha comunicado con ellos para escuchar la versión de su hermana dentro del proceso. “Vamos a esperar a ver qué pasa”, agregó en el mismo medio.

¿Por qué Zenaida Pava Vargas apareció mencionada en la investigación?

De acuerdo con Noticias Caracol, el nombre de Zenaida Vargas surgió luego de la declaración del domiciliario que llevó el paquete con frambuesas hasta una vivienda en el norte de Bogotá.

Según su testimonio, ella habría sido contactada por un hombre identificado como Jeisson Rojas, quien la puso en contacto con el servicio de mensajería.

El repartidor aseguró que Vargas pagó el domicilio en efectivo, le entregó 10.000 pesos y fue enfática en que la entrega debía hacerse sí o sí. Incluso, luego de completarse la entrega, le habría escrito para confirmar que el paquete llegó a su destino, un detalle que hoy sigue siendo materia de análisis por parte de las autoridades.

La investigación, que se remonta a 2025, continúa en curso mientras el país espera respuestas en uno de los casos más sensibles y dolorosos de los últimos años.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.