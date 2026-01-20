El trágico deceso de la jueza Heidy Vivian Polanía Franco, notable figura del ámbito judicial de Cúcuta, se convirtió en el centro de atención nacional. La togada, reconocida por su actividad en las redes sociales y su participación en diversas controversias laborales, fue encontrada muerta en su domicilio el 17 de diciembre de 2025, junto a su hijo recién nacido. La noticia fue proporcionada por el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, Fabio Ojeda.

Pese a no encontrarse evidencias de violencia, la presencia de papeletas de cocaína dejó abierta la investigación a cargo de la Fiscalía General de la Nación. Sumado a esto, el Instituto Nacional de Medicina Legal aún no ha brindado una conclusión definitiva sobre las causas del lamentable suceso.

Lo sorpresivo del caso es que el cuerpo de la jueza duró más de un mes en las instalaciones de Medicina Legal, donde estuvo sometida a varios procedimientos para determinar las causas de su muerte. De hecho, su familia tuvo que pasar Navidad y Año Nuevo sin poderle dar cristiana sepultura y solo hasta mediados de enero fue enterrada en su natal Cúcuta, de acuerdo con el rotativo.

Durante su carrera, la jueza señaló acoso laboral por parte de sus superiores, sobrecarga laboral que le producía estrés, y bullying por su forma de vestir, lo que finalmente resultó en sanciones disciplinarias en 2022. Por su actividad en la lucha contra bandas criminales en la zona fronteriza, Polanía Franco recibió amenazas, razón por la cual contaba con medidas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP), como mencionó El Tiempo. Esta situación llevó a organizaciones como Indepaz a instar al Gobierno a reforzar la protección a jueces en zonas violentas.

Por otro lado, la perspectiva del padre del bebé, Anuar Salín Jure Balaguera, ha dejado más preguntas que respuestas en este caso. En un desgarrador testimonio a La Opinión, Balaguera relató cómo, tras la muerte de Polanía, se le negó la posibilidad de ver a su hijo y de saber acerca de los detalles del entierro de la jueza. Se mostró crítico con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) por no gestionar adecuadamente su caso y ha solicitado la intervención de diferentes entidades, incluyendo la Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Personería y Superintendencia de Notariado y Registro.

