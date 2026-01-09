Habitantes del barrio El Picacho, en la comuna 6 (Medellín), protagonizaron un hecho que quedó registrado en video y se difundió ampliamente en redes sociales. De acuerdo con los grabado, dos hombres señalados como presuntos ladrones fueron retenidos por vecinos del sector, luego de ser sorprendidos cometiendo un supuesto hurto.

Sigue a PULZO en Discover

En las imágenes se observa que los individuos fueron desnudados, pintados con color verde y marcados con palabras como “rata” y “ladrón” en distintas partes del cuerpo. Posteriormente, fueron obligados a recorrer la vía principal del barrio mientras varias personas los grababan y otros residentes presenciaban la escena desde aceras y viviendas cercanas.

Los videos comenzaron a circular rápidamente en plataformas digitales, donde causaron múltiples reacciones y comentarios. El caso abrió un debate entre usuarios sobre el cansancio de la ciudadanía frente a la delincuencia y los límites de las acciones comunitarias ante la ausencia de respuestas inmediatas por parte de las autoridades.

Lee También

Hasta el momento, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido en El Picacho, ni se ha confirmado si los presuntos implicados fueron posteriormente puestos a disposición de las autoridades competentes. Tampoco se conoce si se adelanta alguna investigación por los hechos registrados en video.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por PORTAL LA VERDAD (@portallaverdad)

(Vea también: Hombre apuñaló 55 veces a su esposa en Bogotá delante de sus dos hijos y hasta la habría robado)

“Pero por qué los desnudan para que les vean sus partes, eso es como morboso. Lo más lógico es llamar a la Policía”, “gente que le pone el alma”, “excelente justicia por nuestros propios medios. A ver si aprenden“, “la sacaron barata” y “excelente manera de imponer medidas correctivas, aunque estoy seguro que esos volverán a delinquir”, son algunos de los comentarios hechos en el publicación del Portal La Verdad.

¿Qué es el delito de justicia por mano propia?

El delito de justicia por mano propia, también conocido como vigilantismo, se presenta cuando una persona o un grupo decide aplicar castigos o sanciones a un presunto infractor sin acudir a las autoridades competentes. Este tipo de conducta implica asumir funciones que corresponden exclusivamente al Estado, recurriendo a la violencia, la intimidación o la fuerza para imponer una supuesta justicia de manera arbitraria, sin un proceso legal de por medio.

Aunque en algunos casos se intenta justificar como legítima defensa, la justicia por mano propia se diferencia porque no busca repeler una agresión inmediata, sino castigar al señalado responsable, incluso después de ocurrido el hecho. Estas acciones pueden derivar en linchamientos, golpizas o exposiciones públicas, y están tipificadas como delitos, ya que vulneran el orden jurídico y afectan el Estado de Derecho al sustituir los mecanismos legales de investigación y sanción.

* Pulzo.com se escribe con Z