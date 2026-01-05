Con la llegada de enero, muchos ciudadanos y autoridades en Antioquia esperaban que cesaran los incidentes asociados al uso de pólvora y, en especial, al lanzamiento de globos de mecha, una práctica tradicional que se intensifica durante la temporada decembrina. Sin embargo, un nuevo hecho registrado en Itagüí demostró que este tipo de elementos siguen representando un riesgo considerable incluso después de finalizadas las celebraciones.

Sigue a PULZO en Discover

En la mañana del domingo 4 de enero de 2026, un gigantesco globo cargado con pólvora cayó sobre el techo del salón social de la unidad residencial La Hortensia 2, ubicada detrás del Centro de la Moda, provocando un incendio que estuvo a punto de derivar en una tragedia mayor.

De acuerdo con videos y fotografías que circularon ampliamente en redes sociales, el globo de mecha logró elevarse sin inconvenientes desde un punto del sur del Valle de Aburrá, presuntamente desde el sector de Guayabal. No obstante, minutos después comenzó a perder estabilidad y terminó precipitándose sobre la cubierta plástica del salón social, material que se incendió casi de inmediato por su alta inflamabilidad. La situación generó pánico entre los residentes, quienes temieron que las llamas se propagaran hacia las torres de apartamentos y otras áreas comunes del conjunto residencial.

Lee También

(Vea también: ¿Qué come Nicolás Maduro en cárcel de Estados Unidos? Aparece foto y el menú lo pondría ‘fit’)

La rápida reacción de la comunidad fue clave para evitar consecuencias más graves. Varios jóvenes que se encontraban cerca del lugar actuaron como primeros respondientes y utilizaron extintores disponibles en la copropiedad, mientras otros vecinos acudieron con baldes de agua y alertaron a las líneas de emergencia.

#OPINE. El jugador de fútbol profesional, Alexis Zapata, sería uno de los irresponsables que estuvo presente en el momento en el que lanzaron al aire un globo de mecha cargado de artefactos explosivos que al parecer causó incendios en días pasados cerca a Medellín ¿Ud qué opina? pic.twitter.com/zixXqGBPoz — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) January 4, 2026

Posteriormente, el Cuerpo de Bomberos de Itagüí llegó al sitio, controló la conflagración, enfrió la estructura afectada y aseguró la zona. Según el reporte oficial, no se registraron personas lesionadas y los daños materiales fueron catalogados como leves, aunque visibles en la techumbre y la cubierta del salón social. Testimonios como el de Johan Aguirre, habitante del sector, dieron cuenta de la magnitud del artefacto, que contenía pólvora sin detonar y una canastilla de gran tamaño.

Este caso se suma a otros incidentes recientes en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Desde el 31 de diciembre de 2025, al menos 45 unidades de bomberos combatieron un incendio forestal en el cerro Quitasol (Bello), que permaneció activo por más de 24 horas y que, según las primeras hipótesis, se habría originado por un globo de mecha lanzado durante las celebraciones de Año Nuevo. A ello se añadieron emergencias en Copacabana y en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas, donde se registraron incendios en zonas residenciales y boscosa, respectivamente, sin reporte de víctimas, pero con investigaciones en curso para determinar si la pólvora estuvo involucrada.

En medio de este panorama, surgió además una posible vinculación del jugador de fútbol profesional Alexis Zapata, actual integrante de Independiente Santa Fe. El deportista publicó en sus redes sociales un video en el que se le observa participando en el lanzamiento de un globo, hecho que generó cuestionamientos en la opinión pública debido a la coincidencia temporal con los incendios reportados en días pasados cerca de Medellín.

Aunque hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial de las autoridades que confirme su responsabilidad directa en alguno de los siniestros, el caso ha reavivado el debate sobre el rol de figuras públicas y la influencia que pueden ejercer en prácticas consideradas peligrosas.

Las autoridades municipales y organismos de gestión del riesgo reiteraron que la fabricación y el lanzamiento de globos con pólvora representan una amenaza para la seguridad de las personas, las viviendas y el entorno natural, especialmente en zonas densamente pobladas.

Aunque existen alternativas como los globos solares, que no utilizan combustión, los expertos insisten en la necesidad de adoptar celebraciones más responsables y de erradicar prácticas que, año tras año, siguen dejando emergencias, pérdidas materiales y un alto riesgo de tragedias evitables.

* Pulzo.com se escribe con Z