Exactamente a las 5:38 p. m. del pasado primero de enero, las cámaras de seguridad de un conjunto residencial ubicado en el barrio Villas de Granada, en la localidad de Engativá (Bogotá), registraron un violento ataque que hoy es materia de investigación judicial. En las imágenes se observa cómo César Camilo Aldana Vargas, un instructor de judo de 43 años, agrede de manera brutal a su pareja, Sandra Milena Castro Quiñónez, una mujer de 31 años.

De acuerdo con información conocida por El Tiempo, el hombre inició la agresión golpeando repetidamente a la víctima con un arma de fuego y, posteriormente, se dirigió a la cocina para tomar un cuchillo con el que le propinó al menos 55 heridas de gravedad, poniendo en riesgo su vida.

El ataque, según las grabaciones de seguridad citadas por Citytv, se prolongó por más de ocho minutos y ocurrió frente a los hijos de la pareja, ambos menores de edad. En una entrevista concedida a ese canal, la hermana de la víctima —quien pidió mantener su identidad en reserva por razones de seguridad— aseguró que lo sucedido habría sido un acto premeditado.

La mujer explicó que, al revisar la escena y los videos, la familia concluyó que Aldana Vargas tenía todo planeado, pues “se encontraron todas las armas con las que la lastimó: el teaser, la pistola y el cuchillo. Los tenía de forma organizada en la cocina, fue lo que podemos evidenciar con las cámaras”.

La familiar también relató el angustiante momento que vivieron los niños durante el ataque y destacó la intervención del hijo mayor de la pareja, de 11 años, quien intentó detener a su padre. “Estaba mi sobrina de 6 años y mi sobrino de 11 años, quien se mete en medio de la pelea, forcejea, pelea con el papá para que no lastime a su mamá, pero eso a él no le importa porque aun viendo que el niño está encima de su mamá tirada en el piso busca la manera de seguirla agrediendo”, afirmó en la entrevista.

Además, la hermana de Sandra Milena Castro entregó detalles sobre el comportamiento previo del presunto agresor, al que describió como un hombre “muy celoso, agresivo y compulsivo”. Según su testimonio, Aldana Vargas incluso habría intentado vulnerar la privacidad de la víctima, al punto de llamar al esposo de la hermana para preguntarle cómo podía hackear el teléfono de Sandra Milena. Estas conductas, aseguró, se habrían intensificado en los días previos al ataque. Como ejemplo, mencionó un hecho ocurrido el 31 de diciembre, cuando su hermana se disponía a cambiarse de ropa y notó, a través de una cámara, que el hombre intentaba abrir la puerta de la habitación con un cuchillo.

Los informes recopilados por El Tiempo también señalan que, además de la violencia física, el presunto agresor habría cometido un grave despojo económico tras el ataque. De acuerdo con las indagaciones, Aldana Vargas habría retirado cerca de 100 millones de pesos de una cuenta bancaria de la víctima, tomado 12 millones de pesos de una caja fuerte —a la que presuntamente le cambió la contraseña— y sustraído varios objetos personales, entre ellos relojes, la argolla de matrimonio y la visa estadounidense de la mujer. Un allegado a la víctima indicó a ese medio de comunicación que el hombre incluso habría comprado un arma de fuego que, afortunadamente, no funcionó el día de la agresión.

La captura de César Camilo Aldana Vargas se materializó el miércoles 7 de enero, luego que se presentara voluntariamente ante las autoridades en un sector cercano a la unidad de reacción inmediata (URI) de Engativá. Según informó Citytv, el hombre se entregó hacia las 3: p. m., momento en el cual la Policía Nacional hizo efectiva la orden de captura vigente desde el 5 de enero por los delitos de tentativa de feminicidio y violencia intrafamiliar, ambos con agravantes. El caso continúa en manos de las autoridades judiciales, mientras la víctima permanece bajo atención médica y acompañamiento institucional.

¿Cómo está la víctima que fue apuñalada?

Sandra Milena Castro Quiñónez continúa internada en una unidad de cuidados intensivos y su estado de salud es delicado, según información divulgada por El Tiempo. La mujer permanece bajo estricta observación médica tras resultar gravemente herida en un ataque con arma blanca que generó conmoción por la gravedad de las lesiones sufridas.

De acuerdo con el mismo medio, la hermana de la víctima explicó que Castro Quiñónez perdió una gran cantidad de sangre y presentó perforaciones en un pulmón y en la tráquea. La familia señaló que su condición es crítica y que permanece con pronóstico reservado mientras recibe atención especializada.

En el ámbito judicial, ese medio informó que el proceso contra César Camilo Aldana Vargas es liderado por el fiscal 283 de la URI de Engativá, Ricardo Bejarano. El caso está bajo supervisión del Juzgado 12 Penal Municipal con función de control de garantías, encargado de las audiencias preliminares.

Las autoridades confirmaron que el capturado enfrentará cargos por tentativa de feminicidio en concurso con violencia intrafamiliar agravada. Esto, debido al uso de armas durante el ataque y a que los hechos habrían ocurrido en presencia de menores de edad, circunstancia que agrava la imputación.

