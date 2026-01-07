El robo de celulares se ha convertido en un delito recurrente en Bogotá, y las autoridades están intensificando sus esfuerzos para combatir este flagelo. En un operativo adelantado el 6 de enero de 2026, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia junto con la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana de Bogotá logró incautar 15 celulares en locales de venta y reparación de un centro comercial ubicado en la calle 13, en el centro de la ciudad.

Según la Secretaría Distrital de Seguridad, este procedimiento forma parte de los esfuerzos distritales para combatir el hurto de móviles y su comercialización ilegal en la ciudad. La verificación de la Identidad Internacional de Equipo Móvil (IMEI), un número único de 15 dígitos, ha sido una herramienta clave para detectar celulares robados o alterados.

Se señala que los dueños de los locales donde se incautaron los móviles podrían enfrentar problemas judiciales por receptación, pues es delito adquirir, guardar o vender bienes robados. Las autoridades hacen un llamado a los comerciantes a llevar un registro detallado de las compras de dispositivos y desconfiar de ofertas a “precio de huevo”, una práctica común en las redes delictivas.

El operativo del 6 de enero forma parte de una estrategia más amplia contra el hurto de celulares en Bogotá. La Alcaldía resalta que operativos como el mencionado continuarán en zonas críticas de la ciudad, con el propósito de desarticular redes de reventa. Además, la Secretaría de Seguridad ofrece el programa Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE), que brinda asesoría telefónica completa para facilitar el proceso de denuncia y recuperación de los bienes robados.

¡Tanto vender como comprar celulares hurtados es delito! Día a día, con inteligencia de @PoliciaBogota, identificamos los locales involucrados en el delito de receptación. Esta vez, en un operativo en la Calle 13, se incautaron 15 celulares con reporte de hurto y modificaciones.… pic.twitter.com/wNePxjqX87 — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) January 5, 2026

Recordemos que operativos similares se hicieron previamente en la misma zona. En mayo de 2025 se incautaron 30 dispositivos y se recuperaron más de 1.565 móviles en total bajo el Plan Integral de Seguridad. Asimismo, recientemente se reportaron incautaciones de 26 celulares en La Favorita y calle 13.

Dicho sector es conocida por su alta actividad en compraventa de móviles. Esta vía, una de las más transitadas de la ciudad, alberga numerosos locales de venta y reparación de celulares, lo que la ha convertido en un foco de atención para las autoridades.

