Cúcuta se encuentra en estado de conmoción después del hallazgo del cuerpo sin vida de la jueza de Control de Garantías Vivian Polanía. Este caso ha despertado una gran perturbación en la comunidad y en el sector judicial, por la prominente figura que esta mujer representaba en la lucha contra bandas criminales y el crimen organizado en la zona fronteriza.

El hallazgo se produjo en la tarde-noche del miércoles 17 de diciembre de 2025, tras varios intentos fallidos por parte de las autoridades para ponerse en contacto con la jueza. El hecho fue reportado inicialmente por un miembro de su esquema de protección que no había requerido de sus servicios el día anterior. La Policía Metropolitana de Cúcuta activó protocolos inmediatos y se desplazó al lugar junto con la Fiscalía para realizar recogida de pruebas y una inspección técnica del cadáver, como detalló el Coronel Fabio Ojeda a Blu Radio. .

Posteriormente, los hallazgos preliminares refutaron signos de violencia en el cuerpo, no obstante, el caso aún plantea muchas incógnitas. En el momento del hallazgo se encontró en la misma residencia, en estado saludable, a su hija de tan solo dos meses de nacida, quien actualmente está bajo la protección de del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Actualmente, los esfuerzos del Cuerpo técnico de Investigación (CTI) se centran en determinar las circunstancias exactas de la muerte.

Precisamente, Néstor Morales en la citada emisora dio detalles de las 2 hipótesis que se tienen sobre el fallecimiento de la jueza: “Fue encontrada muerta al lado de su bebé que apenas tiene dos meses de nacida. Hay dos hipótesis: o que la mataron, que no parece ser, porque no encontraron rastros de violencia o que ella se quitó la vida, de una mujer que tenía problemas mentales, sufría depresión y no soportó la polémica que ella misma armó alrededor de su actividad en redes sociales, luego de que apareciera en la época de pandemia haciendo audiencia en paños menores, en poca ropa desde su casa acostada y recibiendo audiencias judiciales sobre las violencias en el Catatumbo”.

Vivian Polanía marcó un nombre en el circuito judicial de la ciudad por sus notables participaciones en audiencias de alto impacto como en el caso de alias ‘el Cojo’, presunto responsable del asesinato de un veedor. Sin embargo, su carrera estuvo marcada por controversias y acciones que dieron lugar a investigaciones disciplinarias. En declaraciones hechas por Polanía en el pasado, defendía su estilo de vida y sostenía que no comprometía su capacidad profesional.

