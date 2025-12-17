Luego de las exequias del conductor de autobús Jonathan Alexander Taborda Lopera, quien falleció junto a 16 estudiantes en un grave siniestro vial ocurrido en Antioquia, circula un mensaje que habla de una decisión que tuvo que tomar el conductor, identificado como Johnatan Alexander Taborda.

El hecho se presentó en la vía Segovia–Remedios, cuando el vehículo en el que regresaban de una salida académica cayó cerca de 40 metros en la madrugada del domingo 14 de diciembre.

Las honras fúnebres estuvieron marcadas por un ambiente de profunda emoción. Compañeros del gremio acompañaron el féretro con bocinazos y bengalas de humo, en un gesto de despedida que contrastó con la polémica surgida horas después.

Mensaje habla de decisión que tomó conductor de bus que se accidentó en Antioquia

En redes sociales se difundió un mensaje atribuido a una mujer, quien, desde su cuenta de TikTok, salió en defensa del conductor y cuestionó los señalamientos públicos en su contra.

Según lo reportado por Semana, el texto sostiene que la decisión de continuar el trayecto respondió a dificultades logísticas, entre ellas el costo de alojamiento ante una supuesta huelga armada de 72 horas.

Además, se pondrían en evidencia problemas operativos del vehículo durante la noche, como vidrios empañados y fallas en la ventilación. El mensaje plantea que el conductor buscaba llevar a los estudiantes a casa en medio de un contexto adverso.

“Pa’ los que lo juzgan les comento lo que hizo este señor… de su bolsillo trató de reparar el carro porque le negaron en 10 ocasiones el relevo de carro y amenazaron con despedirlo… ¿Por qué decidieron viajar de noche? Porque en horas de la tarde se regaba en redes y noticias que habría un paro armado de 72 horas”, se lee en la publicación.

Aunque son las autoridades las que deben determinar la veracidad de las declaraciones, esta versión pone sobre la mesa la decisión que tuvo que tomar el empleado de la empresa Precoltur.

“Él tomó la decisión de venir a Medellín con la esperanza de traer sanos a sus niños. Los que saben de carros pueden decir qué le pasa a un vehículo de noche y sin aire acondicionado: se empañan los vidrios todos, por eso la puerta de ingreso abierta y las escotillas”, agrega el mensaje citado por Semana.

Paralelamente, las autoridades avanzan en las indagaciones para esclarecer lo ocurrido. De acuerdo con Infobae, los procedimientos judiciales y forenses continúan, mientras se analizan posibles fallas mecánicas, el estado de la vía y eventuales factores humanos. En ese proceso, algunos sectores han advertido que el conductor también figura entre las víctimas del siniestro.

