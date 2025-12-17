Una tragedia vial sacudió a Antioquia luego de que un bus de servicio especial se precipitara por un barranco y dejara 17 personas muertas, en su mayoría estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello.

El vehículo transportaba cerca de 40 personas, principalmente estudiantes de entre 16 y 18 años, que regresaban de un viaje de graduación a Coveñas y Tolú. El siniestro ocurrió en el sector El Chispero, en la vía que comunica a Remedios con Zaragoza, cuando el bus salió de la carretera y cayó por un barranco de entre 20 y 60 metros.

Dentro de las víctimas se encontraba una joven identificada como Mariana Upegui, estudiante de grado 11°, de acuerdo con registros difundidos por medios como El Tiempo.

El balance oficial confirmó 16 estudiantes fallecidos y el conductor, además de más de 20 heridos, varios de ellos en estado grave y atendidos en centros médicos de Remedios y Segovia.

¿Cuál fue el último video de Mariana Upegui junto a su padre?

En plataformas digitales circularon videos que reflejan el impacto emocional del hecho. Uno de ellos muestra a Mariana con su uniforme escolar y, segundos después, con su traje de graduación junto a su padre.

Otras publicaciones registran momentos previos al accidente dentro del bus, con estudiantes cantando, así como una ceremonia escolar posterior en la que se pasó lista a las víctimas y se respondió “hasta siempre” en medio del llanto.

Las primeras indagaciones señalan como posibles causas una distracción del conductor, un microsueño o una falla mecánica. No obstante, las autoridades aún no emiten conclusiones definitivas.

Un equipo especializado de la Policía de Tránsito y Transporte analiza el tramo recto y en ascenso donde ocurrió el accidente, mientras la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) acompaña el proceso investigativo.

