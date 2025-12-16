La tragedia fluvial ocurrida en la Amazonía peruana cerró este martes uno de sus capítulos más dolorosos. La Marina de Perú suspendió oficialmente las labores de búsqueda de los desaparecidos que dejó el hundimiento de dos embarcaciones en el río Ucayali, luego de 15 días de trabajos sin resultados, debido a las condiciones extremas provocadas por la temporada de lluvias.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Tragedia en la autopista: niebla tóxica y colisión múltiple dejan 13 muertos y decenas de heridos en India)

Según explicó el gobernador de Ucayali, Manuel Gambini, la decisión se tomó ante el aumento del caudal del río y la inestabilidad del terreno, factores que hacen imposible continuar con las operaciones de rescate en el puerto fluvial de Iparia, donde el pasado 1 de diciembre un deslizamiento de tierra arrasó con las naves que se encontraban atracadas en la orilla.

Con la suspensión de la búsqueda, las autoridades dieron por fallecidas a las 30 personas que permanecían desaparecidas.

Lee También

De esta manera, el balance final de la tragedia asciende a 44 personas muertas, en su mayoría pobladores indígenas de comunidades amazónicas. Catorce de las víctimas perdieron la vida el mismo día del accidente, mientras que el resto corresponde a los desaparecidos que no pudieron ser localizados pese al despliegue de buzos, personal de la Marina, policías y habitantes de la zona durante dos semanas.

Gambini señaló en conferencia de prensa que las labores podrían retomarse después de mayo, cuando termine la temporada de lluvias y descienda el nivel del río Ucayali. No obstante, advirtió que, de reanudarse, las tareas estarían orientadas principalmente a la recuperación de restos óseos para su posterior entrega a los familiares.

“Estamos suspendiendo las labores de búsqueda hasta que las condiciones se den para poder entregar los restos”, indicó.

De acuerdo con las autoridades locales, solo una de las embarcaciones transportaba pasajeros y adelantaba una parada en su ruta habitual entre comunidades alejadas de la selva. A bordo viajaban más de 60 personas, de las cuales unas 20 lograron sobrevivir, muchas con heridas de consideración, aunque no se precisó una cifra exacta de ocupantes.

Preocupación por accidentes fluviales en Perú

El accidente se convirtió en uno de los más graves registrados en ríos amazónicos del Perú en los últimos años y reavivó la preocupación por la seguridad del transporte fluvial en zonas remotas del país, donde estos medios son esenciales para la movilidad de las comunidades.

El antecedente más cercano ocurrió en agosto de 2021, en el río Huallaga, cuando el choque frontal de dos embarcaciones dejó 22 muertos, en un caso que también estuvo marcado por el sobrecupo de pasajeros.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.