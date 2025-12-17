Jhon Freddy Salazar, trabajador de la empresa de transporte TCC, fue una de las primeras personas en detenerse para auxiliar a las víctimas del grave accidente ocurrido en Antioquia, que dejó 17 personas muertas y al menos 20 heridas. El conductor se convirtió en un apoyo clave en los minutos iniciales de la emergencia, al atender a varios jóvenes que habían caído por un precipicio, según informó Teleantioquia.

Sigue a PULZO en Discover

En diálogo con ese medio regional, Salazar relató las dificultades que enfrentaron para obtener ayuda inmediata. “Llamamos al 123, pero nadie contestaba. Hicimos hasta lo imposible. Los heridos gritaban pidiendo auxilio y yo, mintiéndoles, les decía que la ayuda ya venía, que se tranquilizaran. Traté de bajar, pero a esa hora no se veía nada”, contó el conductor a Teleantioquia.

(Vea también: Sobreviviente del accidente en Antioquia confirmó 3 fallas mecánicas en el bus: “Todos lo vieron“)

Lee También

El trabajador explicó que permaneció en el lugar de los hechos durante varias horas, acompañando a los sobrevivientes y tratando de brindar apoyo en medio de la oscuridad. De acuerdo con su testimonio, estuvo allí hasta cerca de las 5:30 a. m., cuando ya se comenzaba a organizar el operativo de rescate de los heridos y la recuperación de los cuerpos de las personas fallecidas.

Salazar también señaló que, antes de que llegaran los organismos de socorro, intentó detener otros vehículos para pedir ayuda junto a tres jóvenes sobrevivientes identificados como David Rúa, Nicolás Ochoa y otro compañero.

Esta es la historia del único conductor que se detuvo para ayudar a David Rúa y a sus dos amigos que escalaron 40 metros luego de que el bus en el que venían se fuera al abismo en Remedios. Ambos hablaron después del hecho y esto se dijeron. 👇🏼https://t.co/QOhejuSqwu — Teleantioquia (@Teleantioquia) December 17, 2025

Sin embargo, aseguró que durante más de una hora no obtuvieron respuesta, hasta que finalmente arribó una ambulancia procedente del municipio de Remedios, cuyos tripulantes lograron contactar a las autoridades y equipos de emergencia, según Teleantioquia.

Tras continuar su ruta y entregar la mercancía que transportaba, el conductor regresó a su casa y se enteró por las noticias de la magnitud real de la tragedia. De acuerdo con lo publicado por ese medio de comunicación, al ver la información y pensar en sus dos hijos, Salazar no pudo contener el llanto por lo ocurrido en esa vía de Remedios (Antioquia).

* Pulzo.com se escribe con Z