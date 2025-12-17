La joven Ana Isabel Pulgarín, una de las sobrevivientes del accidente ocurrido en Remedios (Antioquia) el pasado domingo 14 de diciembre, reapareció en redes sociales con un video en el que muestra parte de su proceso de recuperación. En el siniestro murieron 16 de sus compañeros, recién egresados del Liceo Antioqueño de Bello, así como el conductor del bus en el que se movilizaban.

A través de historias publicadas en sus plataformas digitales, Pulgarín informó que ha sido sometida a cuatro cirugías por las lesiones que sufrió en el siniestro, las cuales han sido llevadas a cabo en el Hospital Universitario San Vicente Fundación, luego de ser trasladada desde el hospital de Segovia. Estos son los procedimientos médicos que le han practicado hasta el momento:

Reconstrucción de una pierna.

Le sacaron un vidrio que tenía en la espalda y estaba cerca de la columna.

Le reconstruyeron una parte de la cara.

Cirujanos hicieron correcciones en la parte de la cabeza para que no le queden cicatrices muy pronunciadas.

“Completo apoyo a todas las familias que perdieron sus hijos (…), yo también perdí muchos amigos”. Este fue el mensaje que dirigió hoy martes Ana Isabel Pulgarín, una de las sobrevivientes del accidente del bus en Remedios. La joven expresó su gratitud por seguir con vida, pero… pic.twitter.com/6jCej5xEWJ — MiOriente (@MiOriente) December 16, 2025

La joven también explicó que, debido a los golpes, los médicos tuvieron que colocarle una férula en los dientes para que vuelvan a acomodarse correctamente, pues estuvo a punto de perderlos al quedar sueltos tras el impacto. En el video, Ana Isabel evidenció algunas de las heridas que presenta en la espalda, los brazos y la cabeza, zonas que han requerido intervención quirúrgica.

Durante su testimonio, Pulgarín se refirió al impacto emocional que ha significado la tragedia y la muerte de 16 de sus compañeros en este accidente ocurrido en medio de una excursión escolar. “Mi completo apoyo a todas las familias que perdieron a sus hijos, a sus familiares, a sus hermanos; yo también perdí muchos amigos y he estado muy triste por eso”, relató la joven en una de sus publicaciones.

Finalmente, la sobreviviente manifestó su agradecimiento por haber salido con vida del accidente y por la atención recibida durante su hospitalización. “Ya estoy bien, me estoy recuperando, y doy infinitas gracias a Dios de poder estar viva”, dijo Ana Isabel al hablar sobre su estado de salud actual.

¿Qué se sabe de los 20 jóvenes heridos en accidente en Antioquia?

Las autoridades entregaron nuevos detalles sobre el accidente ocurrido en Antioquia, en el que resultaron heridas 20 personas, de las cuales 11 son menores de edad. Según el reporte oficial, los lesionados fueron divididos en dos grupos para facilitar su atención médica y trasladados a centros asistenciales de los municipios de Remedios y Segovia, donde recibieron valoración y manejo por parte del personal de salud.

Este 16 de diciembre, el gobernador de Antioquia informó que, del total de afectados, cinco ya fueron dados de alta. Los otros 15 jóvenes continúan hospitalizados, pero se encuentran estables y bajo observación médica en distintas instituciones de salud ubicadas en los municipios de Yolombó, Bello y Medellín.

Acompañado por el gabinete departamental, el Gobernador Andrés Julián visitó las instalaciones del Liceo Antioqueño de Bello, donde estudiaban los jóvenes que se accidentaron en el Nordeste antioqueño, hecho en el que 17 personas fallecieron y 20 más quedaron heridas. El… pic.twitter.com/6esmkFRdON — Gobernación de Antioquia (@GobAntioquia) December 15, 2025

