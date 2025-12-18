La jueza de control de garantías de Cúcuta, Vivian Polanía, fue hallada muerta en su apartamento en la tarde del miércoles 17 de diciembre hacia las 5:30 de la tarde. Al lado de su cuerpo se encontraba su bebé de dos meses.

La Policía Metropolitana confirmó que el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia. El menor fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece estable y bajo observación médica, mientras el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar asumió su protección.

Según la Fiscalía General de la Nación, se activaron de inmediato los actos urgentes de investigación junto con la Sijín para esclarecer las circunstancias del fallecimiento, cuya causa aún no ha sido determinada y será definida por Medicina Legal.

Las autoridades acordonaron el lugar y recolectaron material probatorio para reconstruir lo ocurrido. Fuentes oficiales indicaron que la última comunicación de la jueza fue la noche del martes 16 de diciembre, alrededor de las 8:00 p. m., cuando habló con un integrante de su esquema de protección.

Tras ese contacto, no volvió a responder llamadas durante el miércoles, lo que generó alerta. Ante la falta de comunicación, el escolta informó la situación, contactó a la madre de la jueza y, con su autorización, se ingresó al apartamento con apoyo de la Policía.

El coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso explicó que, tras ingresar a la vivienda, se confirmó el fallecimiento de la jueza en su habitación. Las investigaciones continúan para esclarecer las causas de su muerte.

¿Qué dice audio de la jueza Vivian Polanía?

Horas después del triste hecho, se viralizó el canal oficial de Telegram de la jueza. Allí sorprenden sus últimas publicaciones en esa red social, que datan de abril de este año.

Aunque hay una serie de informaciones inentendibles, pantallazos que no se comprenden claramente y otras cosas simplemente inexplicables, ella dejó dos audios que hoy asombran. En uno habla de un hombre que supuestamente le quería hacer daño y en otro da el nombre de la persona a la que está acusando.

“Lo único que les digo es lo siguiente: si a mí me llega a pasar algo, es culpa de él. Y espero que toda Colombia escuche estos audios y tome medidas inmediatas en contra de este señor”, apuntó.

“A mí de frente, hermano, pero así no. Hágame el favor, Anuar [padre del hijo de la jueza], y déjeme en paz. Mañana voy con mi abogado y firmamos esa escritura de una vez. Y ese apartamento es suyo y todo es suyo. Y te vi, y no te conocí”, sentenció.

