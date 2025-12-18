La historia de Tamá, un oso de anteojos que durante más de una década fue preparado para regresar a su hábitat natural, terminó de manera inesperada y dolorosa. El animal, que se había convertido en un símbolo de esperanza para la conservación de la fauna silvestre en Colombia, falleció durante el proceso de traslado que lo llevaría finalmente a conocer la libertad.

La noticia fue confirmada por Parques Nacionales Naturales de Colombia y la Fundación Parque Jaime Duque, entidades que lideraban el proceso de rehabilitación y liberación.

A través de un comunicado, ambas entidades informaron que el deceso ocurrió en horas de la tarde de este miércoles 17 de diciembre, mientras Tamá era transportado por vía aérea con acompañamiento médico especializado y bajo estrictos protocolos de seguimiento.

El vuelo enfrentó condiciones meteorológicas adversas durante los intentos de aterrizaje, lo que obligó al equipo a tomar la decisión de regresar al aeropuerto Camilo Daza, en Cúcuta, con el fin de salvaguardar tanto la vida del oso como la del personal humano que lo acompañaba.

Acá, un video que mostraba a Tamá, antes de su traslado:

Tamá pesa más de 174 kilos, es un oso fuerte, mide cerca de 1,85 m y se encuentra en excelente estado de salud.

Mientras se hidrata, se prepara para salir de Cúcuta rumbo al PNN Tamá. Con monitoreo satelital, su regreso será acompañado paso a paso. 🐻💧 #TamáVuelveACasa pic.twitter.com/j99CEYZHtV — Parques Nacionales Naturales de Colombia (@ParquesColombia) December 17, 2025

Fue durante ese retorno cuando Tamá presentó signos de dificultad respiratoria. El equipo médico actuó de inmediato y aplicó las maniobras necesarias para atender la emergencia, incluyendo prácticas de reanimación. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, el oso no respondió a la atención prestada y falleció antes de poder cumplir el anhelado objetivo de volver a su entorno natural.

¿Cómo estaba Tamá antes de su traslado?

Tamá había iniciado formalmente su proceso de liberación el pasado 16 de diciembre. De acuerdo con Parques Nacionales, durante el recorrido fue monitoreado de manera permanente por un equipo técnico especializado en vida silvestre y no presentó señales de alerta ni complicaciones de salud antes del vuelo.

El oso había sido sometido previamente a evaluaciones médicas exhaustivas y cumplía con todos los protocolos establecidos para su manejo, rehabilitación y liberación, conforme a la normatividad ambiental vigente en Colombia. Las entidades recalcaron que se trataba de un proceso responsable, ético y científicamente sustentado.

Este trabajo no fue improvisado. La preparación de Tamá se venía consolidando desde hacía tres años y contó con la participación de múltiples organizaciones comprometidas con la conservación de la fauna silvestre, entre ellas el Santuario del Oso de Anteojos, la Fundación Wii, la CAR Cundinamarca, entre otras.

Luego del fallecimiento del oso, ya en el aeropuerto Camilo Daza, se hicieron los acercamientos correspondientes con las autoridades ambientales para definir de manera conjunta el proceso a seguir.

Las causas exactas de la muerte de Tamá deberán ser determinadas por los especialistas, según señalaron las entidades en el comunicado.

🗞️#Comunicado | Informamos con profundo dolor que, durante el traslado para su liberación, el oso Tamá falleció. Su historia refuerza nuestro compromiso de seguir trabajando por la protección de la fauna silvestre y la vida.

👉https://t.co/a51ZeX9D5I pic.twitter.com/Ie62vvN1wZ — Parques Nacionales Naturales de Colombia (@ParquesColombia) December 18, 2025

Parques Nacionales Naturales y la Fundación Parque Jaime Duque expresaron su profundo dolor por lo ocurrido y manifestaron que este desenlace entristece no solo a las instituciones involucradas, sino también a un país que había puesto su esperanza en el regreso de Tamá a la libertad.

“Para nosotros, cada vida es valiosa”, señalaron, reconociendo que este hecho deja reflexiones importantes y aprendizajes dentro de los procesos de rehabilitación y liberación de animales silvestres.

Tamá se convirtió en un símbolo de la lucha por la conservación del oso de anteojos y de la fauna silvestre en general. Su historia logró unir a comunidades, entidades, cuidadores y ciudadanos que siguieron de cerca cada etapa de su preparación para volver a la vida silvestre.

